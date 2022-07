El famoso musical Les Misérables, basado en el libro de Victor Hugo y que ha tenido adaptaciones en el cine, llegará a uno de los teatros más importantes de Greensboro.

Este logro es gracias a la colaboración de las autoridades locales con socios de Broadway, Nederlander y Professional Facilities Management.

"Con el telón de fondo de la Francia del siglo XIX, Les Misérables cuenta una apasionante historia de sueños rotos y amor, pasión, sacrificio y redención no correspondidos: un testimonio eterno de la supervivencia del espíritu humano. Esta historia épica y edificante se ha convertido en uno de los musicales más célebres de la historia del teatro", señala Steven Tanger Center, recinto donde se llevará a cabo el musical.

La puesta en escena está planeada para el próximo año, cuando llegue durante unos días, específicamente del 28 de marzo al 2 de abril del 2023.

La partitura del musical incluye las canciones "I Dream a Dream", "On my Own", "Bring Him Hom", "One Day More", "Master of the House" y muchas más.

Les Misérables, que se presentará próximamente en Greensboro, es uno de los musicales más populares de todo el mundo, este musical ha sido visto por 130 millones de personas en 53 países y traducido a 22 idiomas, asegura el Tanger Center.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles, como el costo que tendrá, pero te informaremos cuando se acerque la fecha.

Cuéntanos qué otro musical te gustaría ver en la ciudad.