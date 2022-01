A los 94 años de murió el actor Sidney Poitier, primer gran símbolo afroamericano de Hollywood y ganador del Oscar.

Así lo informó el día de hoy Chester Cooper, viceprimer ministro de Bahamas, país del que también tenía la nacionalidad.

'Era un icono, un héroe, un mentor, un luchador, un tesoro nacional', dijo Cooper a través de Facebook.

ARCHIVO- El presidente Barack Obama entrega la Medalla Presidencial de la Libertad 2009 a Sidney Poitier durante una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington el 12 de agosto de 2009. Poitier, el actor pionero e inspiración que transformó la manera en la que era retratada la gente negra en pantalla y se convirtió en el primer actor negro en ganar un Premio de la Academia en un papel protagónico y el primero en ser una potencia de la taquilla murió el jueves 6 de enero de 2022 en Bahamas. Tenía 94 años. (Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo)

Bahamas confirmó que el símbolo afroamericano de Hollywood murió, pero sin dar a conocer las causas del fallecimiento de Sidney Poitier.

El actor nació en la ciudad de Miami en 1927, pero sus padres lo habían hecho en la isla de Cat, Bahamas.

Poitier actuó en medio centenar de películas que lo convirtieron en todo un símbolo para la comunidad afroamericana.

Destacan sus actuaciones en estacan 'To Sir, with Love', 'In the Heat of the Night' y 'Guess Who's Coming to Dinner'.

ARCHIVO – El actor Sidney Poitier posa con su Oscar a mejor actor por "Lillies of the Field" en la 36ª entrega anual de los Premios de la Academia en Santa Mónica, California el 13 de abril de 1964. Poitier, el actor pionero e inspiración que transformó la manera en la que era retratada la gente negra en pantalla y se convirtió en el primer actor negro en ganar un Premio de la Academia en un papel protagónico y el primero en ser una potencia de la taquilla murió el jueves 6 de enero de 2022 en Bahamas. Tenía 94 años. (Foto AP, archivo)

Además, Poitier fue intérprete, director, activista y diplomático del país.

El histrión se consolidó justo cuando el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos estaba en su auge.

Sus actuaciones, que en mayor o menor medida hablaban del racismo en EU, ayudaron a derribar las barreras sociales entre afroamericanos y blancos.

Poitier tenía un encanto extraordinario que cimentó con talento, conciencia, integridad y mucho carisma.

Se volvió un ícono, mientras Martin Luther King llenaba de pasión las calles con afroamericanos, Poitier lo hacía desde el cine.

ARCHIVO - Sidney Poitier astro de "To Sir With Love" coloca sus manos sobre cemento fresco en el Teatro Chino Grauman en Los Angeles el 23 de junio de 1967. Poitier, el actor pionero e inspiración que transformó la manera en la que era retratada la gente negra en pantalla y se convirtió en el primer actor negro en ganar un Premio de la Academia en un papel protagónico y el primero en ser una potencia de la taquilla murió el jueves 6 de enero de 2022 en Bahamas. Tenía 94 años. (Foto AP/archivo)

Sus películas mostraron la división estadunidense, pero también las ganas y el deseo de unirse para dejar atrás la confrontación.

'Los negros que aparecían en las películas cuando yo empezaba siempre eran estereotipos negativos: payasos, mayordomos arrastrados, inadaptados... Yo elegí no formar parte de esos tópicos. Quiero que mis hijos se vean reflejados en el cine', dijo en 1967.

Sidney Poitier, el símbolo afroamericano que murió

Poitier nació en Miami de manera fortuita. Sus padres, agricultores, habían ido desde las Bahamas a vender sus tomates.

Fue ahí que su madre entro en labor de parto y el actor nació un 20 de febrero de 1927.

Sus 10 primeros años los pasó con su familia en Bahamas, en la isla de Cat.

Luego se traslado con uno de sus hermanos mayores a Florida y el resto fue una maravillosa historia.

Descanse en paz, Sidney Poitier.