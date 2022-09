La actriz Isabella Sierra ha crecido junto con su personaje, Sofía Dantes, la hija de Teresa Mendoza (Kate del Castillo), y en entrevista con La Noticia, nos cuenta cuáles han sido los retos de volver para la tercera temporada de La Reina del Sur.

Y es que de la segunda a la tercera temporada, el papel de Sofía Dantes pasa de ser una niña a una adolescente, con un cambio en su personalidad, pero manteniendo su esencia, adelanta Sierra.

Entre las dificultades de una a otra temporada, Isabella describe el poder crecer con Teresa y poder emular cómo se parecen algunas hijas a sus madres en la vida real.

El crecimiento de su personaje no solo ha implicado una evolución mental, de tener sus propios ideales, sino también un desarrollo físico, para el cual Isabella incluso ha tenido que entrenar defensa personal al lado de Kate del Castillo.

La actriz narra que en esta temporada ha tenido una relación estrecha con Kate, la protagonista de la serie.

Entre los retos, Isabella ha tenido que someterse a dietas, clases de defensa personal y dedicarse al ejercicio.

Creo que son dificultades muy diferentes, pero que igual existen. Tenía que agarrar muchísimos gestos y formas de ella (de su mamá). Yo agarré mucho la forma de correr de Teresa, pero ahora en esta tercera temporada tendría que ser la misma Sofía, con la misma esencia pero grande. Hacer ese cambio sin perder la esencia fue lo más difícil, porque no quería que la gente dijera ¿dónde está Sofía?-

"Fue hermoso, porque en el momento en que yo conocí a Kate ella me abrazó y me saludó como si me conociera de toda la vida, me dio esa seguridad, esa confianza, obviamente con el tiempo fui adquiriendo la confianza con ella, porque al principio me intimidaba demasiado. Todavía me intimida un poquito, pero ya es manejable. Compartimos mucho más ahora que ya estoy grande, hemos tenido una relación más cercana",

comparte Sierra.