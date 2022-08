La estrella de 29 años conocida por sus papeles en The Flash (2023), Fantastic Beasts (2022), We Need To tal About Kevin (2011) y The Perks of Being a Wallflower (2012), Ezra Miller, se disculpó por su comportamiento y dijo que se encuentra en busca de tratamiento para su salud mental.

En los últimos meses, la celebridad originaria de Nueva Jersey ha enfrentado acusaciones de abuso y otros problemas legales.

TE PUEDE INTERESAR: Warner no sustituirá a Ezra Miller como Flash pese a problemas con la ley

A través de un comunicado, citado por medios como Variety, Ezra Miller, quien se identifica como no binario, se disculpó por sus comportamiento en los últimos años.

Según dijo, acaba de pasar por un momento de intensa crisis, lo que le ha llevado a entender que está sufriendo problemas complejos de salud mental, por lo que comenzó un tratamiento continuo.

"Quiero disculparme con todos los he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida", señaló Miller en un comunicado.

¿Qué problemas ha tenido Ezra Miller que lo ha llevado a buscar tratamiento para su salud mental?

Entre los papeles más recientes de Miller se encuentra el de Flash para "La Liga de la Justicia" del 2017 y "La Liga de la Justicia de Zack Snyder", del 2021, pero su papel se ha visto opacado por los escándalos en su vida privada.

Este año, Miller fue acusado de delito grave de robo en Vermont. En esa ocasión, la policía investigó un incidente relacionado con el robo de varias botellas de alcohol dentro de una residencia mientras los propietarios no estaban.

También este año, Ezra fue arrestado dos veces en Hawái, una de ellas por alteración del orden público y acoso. Miller pagó multas de $500 y $30 y sus cargos fueron desestimados.

En el 2020 se difundió una grabación, donde Miller parecía haber asfixiado a una mujer afuera de un bar en Islandia, aunque no se presentaron cargos.

La próxima cinta de Miller "The Flash" se estrenará en cines el 23 de junio del 2023.