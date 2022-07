Varios exalumnos de la University of North Carolina School of the Arts (UNCSA) se encuentran nominados a los premios Emmy, aseguró esta universidad en un comunicado.

Algunos de los egresados de las escuelas de cine, drama, danza y diseño de producción están nominados por su trabajo en programas de televisión, mientras que varios otros están conectados a programas que recibieron nominaciones, aseguró esta universidad.

Las nominaciones se dieron a conocer este martes y entre la numerosa lista, al menos ocho son egresados de esta institución en el estado.

Las y los ganadores se darán a conocer el 12 de septiembre en una ceremonia que se transmitirá por NBC y Peacock.

¿Quiénes son los exalumnos de la UNCSA nominados a los Emmy?

Jake Lucy: nominado como actor de reparto por su papel de Shane Patton en White Lotus, de HBO.

Margaret Qualley: nominada a mejor actriz en una serie o película limitada, por su papel de Alex, en Maid, de Netflix.

Tiffany Little Canfield: nominada a mejor reparto para una serie de comedia por Only Murders in the Building, de Hulu.

Will Files: nominado en dos categorías por Stranger Thins, de Netflix. Una de sus nominación es por edición de sonido y la otra por mezcla de sonido, ambas por el episodio Chapter Seven: The Massacre at Hawkins Lab.

Michael Brake: nominado a mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama y animación para el episodio Barry, de HBO.

Akira Fukasawa: nominado por mezcla de sonido para el episodio Sactified, de Ozark, de Netflix.

Jane Rizzo: nominada a mejor edición de imágenes con una sola cámara para serie dramática por el episodio Chiantishire, de la serie Succession, de HBO.

Nathaniel Park, nominado a mejor diseño de título principal por su trabajo como editor principal para Pachinko, de Apple TV+.

La universidad resaltó que aunque no fueron nominados directamente, otros exalumnos formaron parte de proyectos que sí están nominados.

