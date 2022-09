Luego de que el actor Eugenio Derbez fuera hospitalizado, su esposa, Alessandra Rosaldo y sus hijos se habían encargado de dar actualizaciones sobre su estado de salud, pero luego de varios días, el comediante por fin rompió el silencio.

Te puede interesar:

De esta forma, Eugenio Derbez reveló cómo se encuentra tras haber sido intervenido quirúrgicamente y explicó los procesos a los que fue sometido, pero hubo algo que llamó la atención y fue que no volverá a tener el cien por ciento de movilidad en todo su cuerpo.

Alessandra Rosaldo, su esposa, había dicho en días pasados que Eugenio Derbez había sufrido un fuerte accidente que le ocasionó severas lesiones en el hombro derecho, por lo que fue intervenido de emergencia en un hospital de Los Ángeles, California.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de “No se aceptan devoluciones" reapareció públicamente para contar a detalle todo lo que ha pasado desde hace meses,

De esta forma, Eugenio inició su mensaje revelando que las últimas dos semanas ha estado sedado debido al intenso dolor que aún siente, por lo que decidió no reaparecer en público hasta que estuviera en mejores condiciones.

Primero, para evitar cualquier rumor, el actor confirmó las primeras versiones que salieron a la luz sobre que se había accidentado mientras jugaba videojuegos, ya que terminó cayendo por unas escaleras y le ocasionó diversas fracturas.

“Faltando un día para regresar a mi casa, en un pueblito de Georgia, mi hijo me dijo: oye papá vamos a jugar realidad virtual”, en fin me convenció, me lo puse (el visor) y tuve este accidente. (En el juego) Yo estaba como en un edificio de 100 pisos y tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caigo. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones”, explicó.