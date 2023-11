La famosa actriz Shannen Doherty, conocida por sus roles protagónicos en series como Beverly Hills 90210 y Charmed, entre otras, ha luchado contra el cáncer desde hace años y en una reciente entrevista reveló que este se ha extendido hasta sus huesos.

En una exclusiva con People, Doherty, de 52 años, dio a conocer que se encuentra en tratamiento y que está más decidida que nunca a seguir adelante.

"No he terminado con la vida, no he terminado con amar. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. Simplemente no he terminado",

dijo la actriz a People.