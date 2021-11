La polémica modelo y actriz porno, Sabrina Sabrok, que saltó a la fama gracias al programa mexicano de 'La Hora Pico', confesó que padece de esquizofrenia.

Sabrok, que ha roto varios récords por el tamaño de su busto y por las cirugías que se ha realizado, contó de su mal a la revista TV Notas.

Sabrina Sabrok, que hoy se dedica al porno, explicó que desde hace tiempo los especialistas le detectaron esquizofrenia.

La actriz dijo que escucha voces y ve cosas, aunque también aseguró que sabe controlarla.

Solo las personas más cercanas a ella conocían de lo que sufría desde muy pequeña.

'Quise decirle a la gente lo que no sabe de mí, a veces la prensa dice cosas equivocadas entonces les digo que no se crean lo que les dicen. Todo el tiempo yo digo una cosa y en las notas sale algo completamente diferente y es lógico que me preocupe tanto que ahora que sale esta canción todo mundo cuente lo que quisiera, por eso mejor yo confieso todo lo que he vivido', publicó en Instagram.

Sabrok contó que no ha querido medicarse, pues aseguró que no le gusta ser esclava de las drogas.

Además de que las veces que usó medicamentos, aseguró que la gente se aprovechó de ella.

'La esquizofrenia es una enfermedad mental que tengo desde niña y nunca he querido medicarme, prefiero estar así loca. Las reglas no son para mí, no me importa el qué dirán. No me gustó vivir como esclava de las drogas, recuerdo que me la pasaba todo el día atontada y la gente se aprovechaba de mi voluntad, cuando pude elegir por mí misma, decidí vivir con mi locura', aclaró.