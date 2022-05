Desde 1979 se conoce al 4 de mayo como el Star Wars Day, y aunque de primer impacto pareciera no tener mucha importancia la fecha, lo cierto es que no tiene nada que ver con alguna conmemoración de la saga; sin embargo sí tiene una historia interesante.

Podría interesarte:

La primera película del universo creado por George Lucas vio la luz el 25 de mayo de 1977 y a partir de ese momento comenzó a nacer una legión de fans que a más de 40 años de distancia sigue creciendo. Con la popularidad de la saga, no era raro que comenzaran las referencias populares y en todos lados se llegara a hablar de esta cinta.

Sin embargo, Star Wars no tenía un día oficial para celebrar, pero dos años después de su estreno (1979) aconteció un suceso que indirectamente marcó la historia de la franquicia y le dio su propio día.

Margaret Thatcher, fue investida primer ministro de Reino Unido el 4 de mayo de ese año. Para celebrarlo, sus compañeros del Partico Conservador le enviaron una nota que fue publicada por el diario "London Evening News".

Anakin: Obi Wan, que la fuerza lo acompañe

Obi Wan: Adiós viejo amigo que la fuerza te acompañe.

Fue la última vez que Anakin y Obi Wan se verían como amigos y hermanos.



🔵 STAR WARS EPISODIO III: La venganza de los sith. pic.twitter.com/uIhJ9BoWEC — StarWars Fanpage (@wars_fanpage) February 20, 2020

En dicho mensaje se podía leer "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations", lo que fue un juego de palabras asociado con Star Wars "May the force be with you" (que la fuerza de acompañe), la frase más icónica de la cinta que se estrenó dos años antes.

El 4 de mayo es declarado oficialmente el Día de Star Wars

Sin tener relación con la ideología de la política inglesa, los fans de Star Wars se apropiaron de la frase y de la fecha; y aunque desde entonces comenzaron a hacer algunas reuniones y celebraciones cada 4 de mayo, fue hasta 2011 cuando se tomó como algo mundial.

Fue así que ese año, en Toronto, Canadá, se realizó un maratón de las seis primera películas y con eso se declaró oficialmente el 4 de mayo como el día de Star Wars en todo el mundo, incluso siendo aceptado por George Lucas y Lucasfilm creador y productora de la saga.

Incluso en 2015, en la Estación Espacial Internacional vieron un maratón de las cintas, acompañando las innumerables celebraciones en todo el mundo.

Con la llegada de Star Wars a Disney, el 4 de mayo ha tomado mayor relevancia, pues cada año se hacen anuncios especiales, ya sea de series, películas, coleccionables o un sin fin de cosas relacionadas con la saga.

El mes de mayo es para celebrar y hacer maratones de la saga más bella de la historia ¡Como me encanta Star Wars! 😍#StarWars #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/sZVcI8hbnR — El Warsie Mexicano (@warsiemexicano) May 2, 2022

Es así que todos los años, los fans de esta historia se reúnen para conmemorar el nacimiento de una saga que cambió la ciencia ficción, el cine y la vida de millones de seguidores.