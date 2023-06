Si piensas en los mejores parques de atracciones del país, podrías pensar inmediatamente en Disneyworld o Disneyland, pero no tienes que salir del estado, pues Carowinds entró a la lista de los 25 mejores parques acuáticos y de diversiones del país y te decimos en qué puesto se encuentra.

La lista fue hecha por Tripadvisor, la página de Internet con recomendaciones para salir y restaurantes, quienes otorgaron el Traveller's Choice Best of the Beast a experiencias y atracciones con un alto volumen de reseñas y opiniones de su comunidad durante un periodo de 12 meses.

De acuerdo con Tripadvisor, cada ganador superó sus rigurosos estándares de confianza y seguridad y, según la página, menos del 1% de los ocho millones de listados reciben el premio Best of the Best, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes.

¿Cuáles son los 25 mejores parques de atracciones en Estados Unidos y qué lugar ocupa Carowinds?

Carowinds se posicionó en el puesto 25 del listado de mejores parques de atracciones, el parque se describe como el lugar donde las Carolinas se reúnen para divertirse.

De acuerdo con su sitio web, las personas pueden encontrar más de 60 juegos mecánicos de clase mundial, el mejor parque acuático de las Carolinas, entretenimiento en vivo, así como eventos especiales, un hotel y hasta un campamento para convertir la estadía en una escapada divertida.

Los 25 mejores parques de diversiones en Estados Unidos

Silver Sollar City: Branson, Missouri Dollywood: Pigeon Forge, Tennessee Universal's Islands of Adventure: Orlando, Florida Fun Spot America: Kissimmee, Florida Magic Kingdom Park: Orlando, Florida Legoland California: Carlsbad, California Knoebels Amusement Resort: Elysburg, Pennsylvania Universal Studios Florida: Orlando, Florida Whale's Tale Waterpark: Lincoln, New Hampshire Legoland Florida Resort: Winter Haven, Florida Universal Studios Hollywood: Los Ángeles, California Disney's Typhoon Lagoon Water Park: Orlando, Florida Disneyland Park: Anaheim, California Disney's Hollywood Studios: Orlando, Florida Busch Gardens: Tampa, Florida Noah's Ark Water Park: Wisconsin Dells, Wisconsin Splash Lagoon Indoor Water Park Resort: Erie, Pennsylvania Cedar Point: Sandusky, Ohio Dollywood's Splash Country Water Adventure Park: Pigeon Forge, Tennessee Kings Island: Mason, Ohio Dutch Wonderland: Lancaster County, Pennsylvania Knott's Berry Farm: Buena Park, California Six Flags Magic Mountain: Santa Clarita, California Hersheypark: Hershey, Pennsylvania Carowinds: Charlotte, Carolina del Norte

