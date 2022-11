Una mezcla de misterio, thriller, comedia negra y realismo mágico es lo que presenta Leopard Skin, la nueva serie original de Peacock protagonizada por Carla Gugino y Ana de la Reguera, quien en entrevista con La Noticia nos cuenta todo sobre la serie, su personaje y sus proyectos personales.

La historia arranca en una casa aislada del resto de la ciudad, en un escenario ficticio en México, cuando una banda criminal huye de un robo fallido y se esconde en una finca junto a la playa donde se encuentran dos mujeres.

Poco a poco, se van develando no solo las intenciones de la banda criminal, sino también los secretos de la casa y de los personajes que, uno a uno, se van involucrando en la escena, incluida Inocencia, el papel que interpreta Ana de la Reguera (The Forever Purge, Nacho Libre, Ana).

De acuerdo con Ana, la serie fue filmada en plena pandemia y las grabaciones se llevaron en una parte remota de República Dominicana, donde encontró la forma perfecta de trabajar en un proyecto distinto a los que había participado y con un crew de no más de 25 personas debido a las condiciones sanitarias del momento.

"Cada personaje en esta serie tiene importancia, pero en especial Inocencia tiene muchos secretos, es un personaje que es como la parte fresca y menos seria de la serie. Es de esos personajes que entra para soltar la bomba y sale. Es una mujer con mucha imaginación, es cleptómana, ama a sus jefes, que son los que viven en esta mansión al lado de la playa y ella ha crecido desde niña ahí", señala De la Reguera sobre Inocencia.

¿Quién es Inocencia, el papel que interpreta Ana de la Reguera en Leopard Skin de Peacock?

En la serie, que se estrena este jueves 17 de noviembre, Inocencia es una de las trabajadoras de la casa, sin embargo, Ana asegura que su papel está lejos de ser el estereotipo de la mujer latina.

"Me gusta cómo termina el personaje de Inocencia, que no lo puedo revelar, pero no es el clásico personaje de la latina, al contrario, tiene muchos secretos guardados y ya lo verán", añade la actriz mexicana con un toque de misterio similar al de la serie.

Ana de la Reguera describe a Inocencia como una mujer llena de luz, positiva y con un poco del sentido del humor, que no se toma la vida tan en serio, pero con un aura de misterio que la hace difícil de leer.

La actriz originaria de Veracruz, México, señala que no sabe si se puede confiar en su personaje sin conocerla, pero al ver la serie el espectador descubrirá poco a poco que no se puede fiar de nadie.

¿Cuáles son los retos de grabar en un área remota en plena pandemia y un personaje como Inocencia?

De la Reguera reconoce inmediatamente que la parte más complicada de su personaje fue el tono, algo que no había hecho y confiar en "que no pareciera loca, que lo hiciera bien".

La pandemia sumó otro factor, grabar aislados del resto del mundo y no tener la posibilidad de salir de la propiedad que, a la vez, era el set de grabación.

A la par, Ana de la Reguera aprovechó el distanciamiento social y el tiempo en República Dominicana para trabajar en Ana, su serie, de la cual próximamente saldrá la tercera temporada.

"Estaba escribiendo Ana y fue un regalo para mí poder estar en este lugar y hacer este proyecto", agrega Ana de la Reguera.

La serie está protagonizada también por Carla Gugino (The Haunting of Hill House), Amelia Eve (The Haunting of Bly Manor), Gentry White (UnREAL), Philip Winchester (Rogue), Margot Bingham (The Walking Dead), Gaite Jansen (Peaky Blinders), Nora Arnezeder (Safe House) y Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead).

Aquí te dejamos el tráiler de Leopard Skin, la serie de Peacock protagonizada por Ana de la Reguera y dirigida por Sebastián Gutiérrez. El proyecto consta de ocho episodios de 30 minutos y fue producido por AGC Television.