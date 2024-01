Este martes se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2024 y las Carolinas se llevaron una grata sorpresa con la nominación de una actriz de Carolina del Sur, quien forma parte del reparto The Color Purple.

¿Quién es la actriz de Carolina del Sur, nominada a los premios Oscar 2024?

Se trata de Danielle Brooks, una estrella que creció en Simpsinville (aunque nació en Georgia), quien fue nominada por su papel de Sofía, personaje que también interpretó en Broadway, durante la reposición del musical del 2015 al 2017.

Posiblemente reconozcas a la actriz, pues durante 89 episodios dio vida a Tasha "Taystee" Jefferson en Orange is the new Black. La actriz también ha participado en otros proyectos como El mundo de Karma, El pacificador, All the little things we kill y Master of none, entre otros.

¿Con qué película está nominada la nativa de Simpsonville?

La película es The Color Purple o El Color Púrpura y te decimos de qué trata:

"Separada de su hermana Nettie y de sus hijos, Celie se enfrenta a muchas dificultades en su vida, incluido un esposo maltratador llamado simplemente Mister. Con el apoyo de la cantante sensual, Shug Avery, y de Sofía, su hijastra que está su favor, Celie termina por encontrar una fuerza extraordinaria en los inquebrantables lazos de un nuevo tipo de hermandad", señala la sinopsis.

Conoce las nominaciones a los premios Oscar 2024

Mejor película:

Oppenheimer

Barbie

Poor Things

Killers of the FlowerMoon

The Holdovers

Maestro

American Friction

Past Lives

Anatomy of a fall

The zone of interest

Mejor actriz:

Annette Bening: Nyad

Lily Gladstone: Killers of the flower moon

Sandra Hüller: Anatomy of a fall

Carey Mulligan: Maestro

Emma Stone: Poor things

Mejor actriz de reparto:

Danielle Brooks: The color purple

Emily Blunt: Oppenheimer

America Ferrera: Barbie

Jodie Foster: Nyad

Da'Vine Joy Randolph: The Holdovers

Mejor actor:

Bradley Cooper: Maestro

Colman Domingo: Rustin

Paul Giamatti: The Holdovers

Cillian Murphy: Oppenheimer

Jeffrey Wright: American Friction

Mejor actor de reparto:

Sterling K Brown: American friction

Robert de Niro: Killers of the flower moon

Robert Downey Jr: Oppenheimer

Ryan Gosling: Barbie

Mark Ruffalo: Poor things

Mejor director:

Justin Triet: Anatomy of a fall

Yorgos Lanthimos: Poor things

Christopher Nolan: Oppenheimer

Martin Scorsese: Killers of the flower moon

Jonathan Glazer: The zone of interest

Mejor película internacional:

La sociedad de la nieve

The zone of interest

The teacher's tongue

Io Capitano

Perfect Day

Mejor película animada:

El niño y la garza

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man Across the Spider-Verse

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la gala de entrega de lo Premio Oscar 2024 desde Carolina del Norte y Estados Unidos?

La edición de este año de los Premios Oscar se celebrará el 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles y se transmitirá a través de la cadena ABC. La ceremonia inicia a las 4:00 p. m., hora de Los Ángeles, 7:00 p. m. de Carolina del Norte.

