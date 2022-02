Ya se ha hecho costumbre que en cada edición del Super Bowl se presenten tráilers de series y películas; en esta edición LVI no fue la excepción.

El Universo Cinematográfico de Marvel presentó imágenes de dos de sus próximos proyectos destacando la de Dr. Strange, la cual presentó muchas escenas que han hecho que miles de personas continúen especulando sobre lo que será la cinta.

Por otro lado, la serie de Lord of the Rings también presentó su primer tráiler de la serie The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Aquí te presentamos los tráilers presentados en el Super Bowl LVI.

Dr. Stragne in the Multiverse of Madness

Esta fue el primer avance que pareció en el juego entre Los Ángeles Rams y los Cincinatti Bengals. En este pudimos ver más imágenes de lo que será está cinta que se dice que cambiará todo lo que conocemos de Marvel en el cine. Esta cinta se estrenará el 6 de mayo.

Moon Knight

Esta serie que llegará en marzo presentó un spot para TV con algunas nuevas imágenes de lo que será la incorporación del nuevo personaje al UCM.

See the all-new Big Game TV Spot for Marvel Studios’ #MoonKnight 🌙, an Original series streaming March 30, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/riL4jKwwEB — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 13, 2022

The Lord of the Rings: The Rings of Power

La esperada serie basada en el universo de The Lord of the Ring de Amazon Prime Video ya había presentado sus primeras imágenes y finalmente llegó con el primer tráiler promocional de la serie que se estrenará el 2 de septiembre de 2022.