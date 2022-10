Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, Felipe Tristán y la University of North Carolina School of the Arts (UNCSA) llevarán a cabo una residencia artística que culminará con un seminario y un concierto gratuito en Winston-Salem.

El director de orquesta mexicano curará y dirigirá un programa de obras de compositores latinos.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito de Felipe Tristán y la UNCSA en Winston-Salem?

La cita es el sábado 15 de octubre a las 7:30 p. m en Watson Hall, en las instalaciones de la UNCSA. Las puertas abrirán al público una hora antes del evento.

De acuerdo con Tristán, este programa es especial, porque celebra a compositoras y compositores latinos de nuestro tiempo.

"Entre ellos se encuentra la ganadora del Premio Pulitzer Tania León, una mujer a quien admiro desde hace mucho tiempo, también, dos excepcionales jóvenes compositores mexicanos: Francisco Cortés Álvarez y Antonio Juan-Marcos", señaló Tristán en un comunicado a la UNCSA.

Previo al día del concierto, Tristán ofrecerá una conferencia para los estudiantes de la Clase de Composición, donde hablará del repertorio mexicano y latinoamericano que presentará el 15 de octubre, en el concierto principal con el "nu Ensemble".

De acuerdo con Tristán, el programa fue diseñado pensando en promover a compositores mexicanos y latinoamericanos, aunque se incluye también a un compositor joven de Vietnam.

Todas las obras son contemporáneas y el programa lleva por nombre "Textures & Colors From México and Beyond" o "Texturas y Colores de México y más allá".

¿Cómo acudir al concierto?

Para asistir a la presentación solo hace falta registrarse y obtener boletos gratis en uncsa.edu/nusensemble o llamando a la taquilla al 336-721-1945. El concierto también se transmitirá en vivo como parte de Live from Watson Hall.

El concierto es la culminación de una semana en la que Tristán realizará actividades educativas en las escuelas locales de Winston-Salem/Forsyth en asociación con la Liga Hispana.