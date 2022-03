El 21 de marzo fue el día designado por la Organización de las Naciones Unidas para celebrar mundialmente a la poesía, esa rama de la literatura tan pura y delicada que lo mismo te puede llevar a los lugares más tristes de tus recuerdos, que a la euforia más grande de tu memoria, y es por eso que hoy, en De libros y algo más, hablaremos del gran poeta estadounidense, Walt Whitman.

Whitman fue un revolucionario de la literatura, un hombre que encumbró el verso libre y cuya poesía fue la base para la gran mayoría de los poetas modernos de América y gran parte del mundo.

Nacido un 31 de mayo de 1819 en West Hills, Nueva York, las letras de Whitman llevaron el germen de la poesía a un grado sublime por la belleza de sus metáforas.

Whitman, que murió el 26 de marzo de 1892, fue un hombre autodidacta que llegó incluso a ser editor de su propio periódico, The Long Islander.

Desde muy joven se aventuró con la poesía al no encontrar trabajos estables en su natal Nueva York, y su decisión es algo que todos deberíamos agradecer.

Los poemas de Whitman nos abren los ojos a otro Estados Unidos, uno lleno de belleza y sensualidad en cada esquina, en cada valle, en sus montañas y en sus ríos.

A esta nación la llaman en muchos lados 'La tierra de las libertades', y justo de eso escribió Walt Whitman, regalándonos una libertada diferente al 'sueño americano', ya que ese sueño no es el de las luces y el dinero, es el que emana desde la intimidad de la existencia para adentrarnos en una realidad que promete.

Es magia que rinde homenaje a la existencia dual, hombre y alma, Dios y la Tierra, el sueño y la oscuridad, la carne y el espíritu, el cuerpo banal y sublime a la vez.

Para él la poesía era el camino de la libertad y la belleza en un país que estaba en crecimiento y cimentando la esencia de sus valores.

Whitman se cantó a sí mismo y también a Estados Unidos.

Fue todo un vanguardista en el uso del Yo y su unión indisoluble con una épica de una América independiente y hermosa.

El libro infaltable en su mágica obra es Hojas de hierba, poemario que definió su vida y que año con año fue enriqueciendo y republicando.

Al día de hoy, las letras de ese libro fundamental en la literatura siguen llenando de frescura a cualquiera se adentre en su páginas.

La sutileza sensual de sus palabras se va metiendo por los ojos de los lectores hasta que brota de nuevo como una fuerza expansiva que transforma el cuerpo y su entorno.

'Me celebro y me canto.

Y aquello de lo que me apropio habrás de apropiarte,

porque todos los átomos que me pertenecen también te pertenecen.

Me entrego al deleite y agasajo mi alma.

Me tiendo a mis anchas a observar un tallo de hierba del verano.

Mi lengua, los átomos de mi sangre, formados de esta tierra y este aire,

nacido de padres que nacieron aquí, lo mismo que sus padres:

A los treinta y siete años de edad, con la salud perfecta, empiezo

y espero no cesar hasta la muerte...'

Fragmento de Canto a mí mismo, poema de Hojas de Hierba de Walt Whitman