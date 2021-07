Pescar sin licencia o bañarse en lugares prohibidos le puede traer problemas con la ley

No hay duda de que estamos totalmente a la temporada de verano, muchas personas están aprovechando para ir de vacaciones, otros se van de paseo a los lagos y parques donde hay agua donde pueden bañarse o irse de pesca. Sin embargo, estas dos actividades le pueden causar encuentros no deseados con la ley, cuando no se siguen las advertencias del caso.

Bañarse en lugares en donde no está permitido

Unos días atrás, Pedro, un joven hondureño, salió de su casa feliz y contento con sus familiares y amigos y se fue a pasar el día cerca de un lago en las Carolinas.

El problema fue que Pedro, no leyó o no acató las reglas y advertencias que están escritas en ese lugar, donde dice que ahí no se puede bañar, porque hay peligro y dolorosamente para quienes lo conocimos se ahogó.

Hay muchas aguas que parecen muy buenas para bañarse, pero es de suma importancia, primero, ver las advertencias de ese lugar y acatarlas, ya que esas advertencias están ahí por alguna razón.

Aquí en Carolina del Norte hay lagos que no son naturales, fueron creados por manos humanas, como el Lago Duke Power, el Cane Creek y el Lago Norman, el cual es uno de los más grandes y visitados por los residentes y visitantes del estado, así también ha sido uno sido uno que ha cobrado muchas vidas.

La razón que estos lagos son peligrosos para bañarse, a menos que esté especificado, es porque en algunos lugares se puede ver como que el agua está turbulenta y de repente puede haber un hoyo profundo, ya que por esas aguas están turbinas, que usted no puede ver.

Por favor tenga mucho cuidado cuando vaya a alguno de esos lugares que tienen advertencias, trate de aprender dónde realmente usted puede ir a nadar.

Pescar sin licencia

Francisco también fue a un parque donde hay agua, pero no fue a bañarse, sino a pescar con un amigo, inocentemente estuvieron pescando, sacando peces pequeños y grandes, los ponían en un balde para llevárselos a la casa. Ellos no sabían que, para pescar en cualquier lugar de Carolina del Norte o Carolina del Sur, ellos debían haber tenido una licencia vigente para pescar.

No solamente eso, sino que no todo pez que se atrape se puede pescar, ya que es prohibido sacar los peces pequeños, pues hay que regresarlos al agua. Desafortunadamente la policía vino y les pidió licencia y ellos no tenían. Le comentaron al policía que ellos no sabían que debían tener permiso para pescar y la consecuencia de eso fue enfrentar multas y complejos problemas legales que no esperaban.

Disfrute del verano respetando la ley

Mi recomendación para todos ustedes que piensan ir de paseo o de pesca es que antes sepan para dónde van, qué es permitido hacer donde usted desea ir, y qué no es permitido.

Tome todas las precauciones que pueda para que no vaya a pasar una irreparable tragedia. Absténgase de beber licor y manténgase siempre sobrio para que sepa lo que está pasando a su alrededor.

No quiero desanimarles a que no vayan a los lagos, son preciosos y usted puede tener un día maravilloso pues tienen mesas, asadores, algunos tienen canoas de renta y otras áreas para nadar, solamente le pido que escoja bien su lugar de recreo para que regrese a su hogar relajado y no arrepentido de haber ido ahí.

Nunca se le olvide orar y encomendarse a Dios antes de cualquier salida. Oro hoy para que Dios le proteja a usted y a los tuyos en su salida y su entrada.