Luego de la bomba que soltó este jueves el FC Barcelona, avisando que Lionel Messi ya no seguiría más con el club, el gran mentor del argentino y DT español del Manchester City, Pep Guardiola, salió al paso para aclarar que los Cityzens no están buscando la llegada de la Pulga.

‘Nos hemos gastado 40 millones de libras en Jack Grealish: hemos pagado 100 millones de libras y se han obtenido 60 millones de libras por los traspasos. Llevará el número 10. Nos convenció Grealish y nos convenció que Lionel se quedaría en el Barça. Ahora mismo (Messi) no está en nuestro pensamiento’, señaló el estratega español.

Guardiola, todo un símbolo del FC Barcelona y de la Ciudad Condal, no ocultó su sorpresa ante la noticia de que Messi dejaría de ser jugador blaugrana.

‘No hablé con el jugador ni con el presidente, así que no sé qué pasó. Pero cuando se pierde mucho dinero la decisión está tomada. Pero como seguidor del club, me encantaría que terminara su carrera allí. Como aficionado, tengo una gratitud increíble por el jugador más extraordinario que he visto en mi vida. Ganar trofeos para el Barcelona, ayudarme a ganar e ir al Bayern y luego al City… Ver lo que puede hacer con el balón, con sus compañeros en un partido de fútbol. Día a día, partido a partido, hizo algo único.’

El Manchester City se encuentra en negociaciones para hacerse de los servicios del goleador inglés, Harry Kane, perteneciente al Tottenham Hotspur. En tanto que el otro club que suena para ser el destino de Messi es el PSG de Neymar, viejo compañero de la Pulga con Barcelona.