Aunque no lo parezca, el expresidente Donald Trump ha estado defendiendo la vacuna conta COVID-19, incluso criticó a los líderes republicanos que no admiten haber recibido el refuerzo.

"No quieren decirlo porque no tienen agallas. Tienes que decirlo, si sí o si no, dilo, pero el hecho es que creo que las vacunas salvaron a decenas de millones de personas en todo el mundo. No he tenido ningún efecto secundario", comentó en entrevista para One America News.

Además motivó a sus seguidores a vacunarse, pues "Si enfermas, en la mayoría de los casos no irás al hospital y no morirás. Antes era un horror y ahora no".

Las vacunas han disminuido las muertes en todo el mundo. (AP Foto/Matt Rourke, archivo)

Aunque defendió el derecho de las personas a no vacunarse, pese a que en varias partes del país se está haciendo obligatoria.

"Si algunas personas no quieren, no deberían tener que ser obligadas. No puede ser obligatorio. Personalmente, me siento muy cómodo después de vacunarme. No he tenido ningún efecto secundario".

Aunque cuando era presidente Donald Trump tuvo una reacción muy ambigua respecto a las vacunas anti COVID-19; incluso al momento de vacunarse lo hizo fuera de reflectores. Sin embargo, ahora ha sido defensor de la inoculación para salvar vidas.