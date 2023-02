En Carolina del Norte, el hip-hop ha estado presente desde hace cinco décadas y es por eso que el Museo de la Ciudad de Raleigh busca hacer un homenaje a todos los artistas que han mantenido vigente esta cultura musical.

Por esta razón, el Museo de la Ciudad de Raleigh está trabajando en una exhibición para celebrar la música hip-hop en el estado, ya que ha tenido diversos exponentes que han hecho historia.

¿Quién impulsa la celebración de los 50 años del hip-hop en Carolina del Norte?

El historiador afroamericano y miembro de la junta del museo de la ciudad de Raleigh, Grady Bussey, será uno de los mayores impulsores de este proyecto y está en búsqueda de imágenes, sonidos o cualquier objeto que haga referencia a esta cultura urbana.

El museo quiere que la gente de la zona participe en la creación de la exposición. Para eso, le piden a cualquiera que tenga fotos de experiencias hip-hop de Carolina del Norte que las envíe.

Algunos de los mayores exponentes del hip-hop en Carolina del Norte son L.E.G.A.C.Y., The Away Team, Darien Brockington, Edgar Allen Floe, Chaundon and Cesar Comanche (all of the Jusus League collective), as well as Kaze, Ski, Travis Cherry, Troop 41, Lazarus, Thee Tom Hardy, The Beast, Bryce Snow, Harvey Blount and The Nobodies.

Cualquier obejto con referencia al hip-hop será bien recibido por el Museo de Raleigh. | Foto: Adobe Stock / luismolinero

¿Cómo puedo donar artículos para la exposición 50 años del hip-hop en NC?

Todos estos artistas han hecho historia en los diversos foros de todo el estado, creando una cultura y sonidos únicos en su tipo, además que acercan a la gente a este tipo de experiencias auditivas.

Los objetos, pósters, discos y todo lo referente a la cultura del hip-hop en Carolina del Norte será bien resguardado y la exposición estará abierta al público en un lugar por determinar.

El museo acepta envíos de fotografías hasta el 1 de mayo, para esto, puede comunicarse con Ainsley Powell a ainsley.powell@raleighnc.gov o llame al 919-996-4365 para obtener más detalles.