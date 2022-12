Los problemas de salud mental se han convertido en una crisis para los latinos de Carolina del Norte, pero hay una clínica que ofrece ayuda a cualquiera que se les acerque y se llama El Futuro.

Ante la falta de espacios y lugares que dieran servicio a los problemas de este tipo en la comunidad latina, El Futuro empezó en en el 2001 como un programa comunitario enfocado a esta situación.

Tres años después, en el 2004, se convirtieron en una sociedad sin fines de lucro que trabaja en conjunto con otras organizaciones atendiendo los problemas mentales de los latinos. Así lo dijo su gerente de comunicaciones, Mary Hondermann.

"La misión que tenemos en nuestro corazón siempre ha sido fortalecer a las familias latinas. Desde el inicio vimos que había esa necesidad. Nuestro director ejecutivo, que fue el fundador de El Futuro, vio que la comunidad latina de la ciudad de Durham necesitaba servicios para la salud mental pues no había en ese momento. Servimos a la comunidad latina con tratamientos de terapia psicológica y para ayudar cuando hay abuso de sustancias." nos contó Mary Hondermann, gerente de comunicaciones de El Futuro.

Sin embargo, no es una labor fácil. Encontrar apoyo ha sido una búsqueda constante, pero El Futuro hoy tiene convenios con muchas organizaciones que le permiten seguir adelante.

"Nosotros no podríamos seguir haciendo esto sin el apoyo de nuestros socios y sin los convenios que tenemos con otras organizaciones. Este es un trabajo de conjunto, muy asociado y unido a otras organizaciones y a todas esas personas que donan para nuestra causa. La mayoría de nuestros fondos es gracias a ellos." señaló Hondermann.

Y es que cada vez hay más casos de latinos, (hombres, mujeres y niños), que necesitan ser atendidos por diversos problemas.

Personal de El Futuro. (Foto cortesía de Mary Hondermann, gerente de comunicaciones de El Futuro)

Algunos de ellos los traen desde su infancia, otros los desarrollan al migrar a un nuevo país y otros los detonan por el abuso de sustancias.

"Muchos de ellos se acercan debido a que, al estar en un país nuevo, los niños no se adaptan a la escuela y no se pueden comunicar con los demás compañeros ni con los maestros, tampoco hacen amigos. Ellos presentan una dificultad de ajuste porque hay un choque de culturas cuando las familias emigran a este país y es especialmente duro para los hijos." siguió contando Hondermann.

Los latinos que llegan a Estados Unidos suelen estar buscando una mejor vida, alejándose de los problemas de sus países, incluida la violencia.

"Hay problemas que ya vienen de antes, heredados en las familias y que al momento de llegar acá salen a flote. Por ejemplo, hay problemas por violencia intrafamiliar, de relación con los hijos, problemas que son cultivados con anterioridad y que al darse este cambio afloran. Entonces aparece la depresión, la ansiedad y también les damos estos servicios a la comunidad. También tenemos servicios de prevención y manejo de sustancias." nos dijo Mary Hondermann.

La pandemia de COVID-19 incrementó los problemas en los latinos

Cuando la pandemia de COVID-19 inició, muchos países se vieron sorprendidos por todos los cambios que provocó. Y es que llegó el encierro, el home office y los hospitales comenzaron a saturarse.

Esta situación castigó particularmente a la comunidad latina del país, que ya enfrentaban otras problemáticas como la barrera del idioma y la barrera tecnológica. Carolina del Norte no fue la excepción.

"La pandemia de COVID-19 también fue un momento importante para muchas familias, ya que cuando comenzó a todos nos tomó por sorpresa y a muchas familias les provocó una ansiedad por lo que podía pasarle a sus familiares, a sus hijos, sus trabajos y muchas otras situaciones." prosiguió la gerente de comunicaciones de El Futuro.

Sin embargo, el personal de El Futuro se las ingenió para seguir realizando su labor en medio de la enfermedad.

"Gracias a nuestro equipo pudimos ayudar creando TeleFuturo, por lo que todos nuestros servicios se pudieron ofrecer de manera virtual durante la pandemia. De esta manera pudimos atender a muchísimas personas. Actualmente ofrecemos ese servicio virtual, pero ya tenemos abiertas las dos clínicas, una en Durham y otra en Siler City." aseguró Mary Hondermann.

Las dos clínicas que El Futuro tiene al servicio de los latinos de Carolina del Norte

Hoy las cosas han cambiado. La pandemia, a pesar de que aún hay contagios, ha quedado atrás y El Futuro ha regresado a dar sus servicios de manera normal en sus dos sucursales.

"En las clínicas tenemos 58 personas trabajando, incluido personal administrativo. En la de Durham tenemos alrededor de 20 terapeutas. Esta clínica se encuentra en Lakewood Shopping Center, a un costado de Food Lion. Ahí tenemos un jardín terapéutico hermoso, abierto a la comunidad y gratis, cualquier persona puede ir y disfrutar el riachuelo con sus hijos. El ambiente te hace sentir como en casa. Y tenemos otra clínica en Siler City, que atiende todo a los condados de Chatham y Orange. La reabrimos hace poco y ya cuenta con nuevo personal, tanto administrativo como terapeutas." puntualizó Hondermann sobre las clínicas que tiene El Futuro.

El jardín terapéutico que El Futuro tiene en su clínica de Durham. (Foto cortesía de Mary Hondermann, gerente de comunicaciones de El Futuro)

Los servicios que ofrece El Futuro son para todos los latinos que los necesiten, independientemente de sus condiciones o status migratorio.

De esta forma, ellos se adaptan a cada persona en particular, no solo respecto al tratamiento, sino también si esas personas cuentan con algún tipo de seguro o no.

"Cada caso es individual y se atiende de manera diferente. A veces hay personas que las tenemos que remitir a otras organizaciones que trabajan con nosotros porque viven en zonas que no atendemos. También hay personas que cuentan con seguros como Medicaid y eso hace que sea una situación que se procesa distinto. Hay otras que no tienen ningún seguro y se atienden de otra manera. Pero a todo el que viene lo atendemos." continuó Hondermann.

Cualquiera que sienta que su salud mental no está bien puede acercarse a ellos. Mary Honderman dijo que es difícil luchar contra el estigma de estas enfermedades en los latinos.

El Futuro brinda varios servicios para atender los problemas de salud mental de los latinos en Carolina del Norte. (Foto cortesía de Mary Hondermann, gerente de comunicaciones de El Futuro)

Ella y el demás personal de El Futuro han visto que muchos latinos suelen negar esos problemas al pensar que ellos pueden arreglarlos solos.

"Siempre nos decimos que estamos bien y que no necesitamos ayuda aunque nos sintamos con ansiedad. Nos repetimos que nosotros no estamos locos. Y es que los latinos pensamos que la terapia y atender la salud mental es para gente loca y no es así." explicó.

Parte de su labor ha sido concientizar a la comunidad de que ellos pueden ayudarlos y además es sin costo.

"La salud mental es más una salud emocional. Si no te sientes bien emocionalmente, si sientes que hay algo que no se acomoda en tu vida, que no te hace feliz y pleno, o sientes que hay situaciones que podrían mejorar, entonces nosotros podemos ayudarte. Igualmente si sientes que estás pensando demasiado, que no duermes bien, que te sientes triste frecuentemente, con pensamientos de suicidio, o problemas con el alcohol y que no puedes parar y está afectando a tu familia y a tu trabajo, nosotros podemos ayudarte." aseguró Mary.

Si estás en una situación así, o conoces a alguien que esté pasando por una, pueden ingresar al sitio web de El Futuro para acercarse a ellos. Pero también pueden ir directamente a las clínicas y serán atendidos.

"Pueden ver la información en nuestra página web o pueden llamar directamente a la clínica al 919-6887101 y hacer una cita. También nos pueden mandar mensajes a través de la página web, ahí tenemos un formulario que deben llenar diciendo si necesitan un servicio, si tienen preguntas o si necesitan un requerimiento especial. Y algunas personas nos contactan por redes sociales, nos mandan mensajes directos por Facebook e Instagram y se les da el direccionamiento que necesitan de acuerdo a sus preguntas." acotó Mary Hondermann.

En estos enlaces puedes entrar a las páginas de Facebook, Twitter e Instagram de El Futuro.