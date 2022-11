Un hecho preocupante se registró en un puesto republicano en un sitio de votación en Carolina del Norte, pues en éste, se puede ver un cartel que pide el asesinato del presidente Joe Biden.

El mandatario estadounidense, recientemente habló sobre la amenaza que sufre la democracia del país; en el marco de un ataque con un martillo que recibió el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Esto fue perpetrado por un teórico de la conspiración derechista, quien golpeó con el objeto a Paul Pelosi, mandándolo al hospital con una fractura de cráneo.

Desde que Donald Trump subió al poder en 2017, muchos grupos extremistas salieron la luz y han ocasionado problemas en diferentes partes del país. El hecho más sonado fue el asalto al capitolio por parte de simpatizantes del entonces mandatario, quienes imputaban un fraude en su contra, precisamente a favor de Joe Biden.

Desde entonces, muchos grupos tienen un fuerte resentimiento contra el presidente y no han dejado de demostrarlo.

En un sitio de votación anticipada, en Carolina del Norte, se exhibió un letrero en lenguaje codificado, el cual habla de asesinar al presidente. Aunque en primera instancia no pareciera que dice algo grave; sin embargo, sin contexto, incluso no tiene sentido.

El letrero contra Biden decía "Es hora de llevar a Brandon a la estación de tren" y su interpretación viene de dos lugares, una carrera de NASCAR y una serie de televisión.

La primera parte hace referencia a una carrera de la serie NASCAR que se realizó en 2021 en Talladega, Alabama, donde se alcanzó a escuchar un cántico de "F*** Joe Biden", pero para no hacer eco al insulto, un reportero dijo que estaban diciendo "Vamos Brandon", que era el nombre del ganador de la carrera. Fue así, que los opositores empezaron a llamar Brandon a Biden de forma despectiva.

Por otro lado, "llevar a alguien a la estación del tren", surge de un eslogan de la serie de televisión "Yellowstone", en la cual se usa esta frase para llevar a un acantilado en una carretera en Wyoming, un cuerpo de los enemigos que matan.

La foto fue tomada el 2 de noviembre en el stand del Partido Republicano en el condado de New Hanover, en Carolina Beach. Donde un simpatizante del Partido Republicano tomó la foto y la compartió con el medio Facing South.

"Tomé la foto descaradamente frente a su tienda, nadie me preguntó por qué. Después de estar allí durante un par de horas, finalmente le pregunté a uno de sus voluntarios sobre el letrero. Estaba un poco indignado al principio. Le pregunté si había visto el programa, dijo que sí. Me preguntó si había visto el programa y le dije que sí. Así que dije "así que si viste el programa, entonces sabes lo que eso significa". Él dijo que sí. Le pregunté si pensaba que eso era apropiado y dijo que no. Dije que había estado observando y que estaba a punto de entrar al edificio y reportarle el cartel al funcionario electoral. Me preguntó si lo había eliminado y todos los que se eliminaron en [el condado de New Hanover] si no entraría y lo informaría. Dije sí. Se acercó y se lo señaló a una nueva voluntaria que acababa de llegar y ella también parecía consternada. Lo quitaron".

Dice el mensaje enviado por la persona que tomó la foto de quien se omitió el nombre.