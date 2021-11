Las autoridades de Winston-Salem están buscando reducir las armas entre sus ciudadanos, por lo que, si entregas tu arma, como una pistola o un rifle podrás recibir hasta $200.

El evento se realizará el sábado 20 de noviembre, desde las 9:00 AM y hasta la 1:00 PM.

De acuerdo con la policía, no tienes nada de qué preocuparte, pues es 100 % anónimo y no se hace ninguna pregunta, además todo puedes hacerlo desde la comodidad de tu auto, pues es mediante drive-thru.

Para mantener el anonimato, la policía pide a los ciudadanos que dejen el arma en su cajuela, a la cual un oficial irá para remover el arma de manera segura.

Esta actividad forma parte del programa de recompra de armas y se realizará en el Winston-Salem Fairgrounds Leaft Lot, en 2885 Shorefair Drive.

El dinero por el que te compren tu arma en Winston-Salem dependerá de cuál sea esta, por ejemplo, si es un arma larga la recompra es de $100, si es una pistola de mano recibirás $150 y si se trata de un rifle de asalto la recompra es de $200.

