La donación de sangre es un problema en muchos lados, pues no hay una cultura para realiza esto. Sin embargo hay personas que están dispuestas a hacerlo, así que aquí te mostramos los lugares donde puedes donar sangre en Winston-Salem.

Cabe recordar que en algunos lados para incentivar la donación se paga por hacerlo y se puede recibir incluso hasta $1,000 en un mes.

Clínicas para donar sangre en Winston-Salem

En esta región existen cuatro lugares donde puedes realizar donación y aquí te los presentamos.

Biomat USA

250 Ywca Way, Winston-Salem, NC 27127, Estados Unidos

Horario: Lunes 7:00 AM a 3:00 PM; martes a jueves 8:00 AM a 7:00 PM y viernes y sábado de 8:00 AM a 5:00 PM

Teléfono: +13367228206

CLS Plasma

3419 N Patterson Ave, Winston-Salem, NC 27105, Estados Unidos

Horarios: Lunes a viernes 7:00 AM a 7:00 PM; sábados y domingo 8:00 AM a 4:00 PM

Teléfono: +13368374038

Winston Salem Red Cross Blood, Platelet and Plasma Donation Center

650 Coliseum Dr NW, Winston-Salem, NC 27106, Estados Unidos

Horarios: Lunes y martes 11:00 AM a 5:00 PM; miércoles y viernes 8:00 AM a 1:00 PM; jueves 13:00 PM a 7:00 PM; domingo 10:30 AM a 3:00 PM

Teléfono: +13366458022