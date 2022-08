Con más de 1.1 millones de latinos radicando en Carolina del Norte, diferentes lugares en el estado han experimentado un gran desarrollo en restaurantes de comida latina.

Mantenerse cerca de sus raíces y costumbres, es uno de los principales objetivos que buscan los latinos que están en busca de un nuevo hogar.

El sitio Only In Your State consideró a Pineville, un pueblo ubicado en el condado de Mecklenburg, como el pequeño pueblo con la mejor comida latina de Carolina del Norte.

De acuerdo al estudio, el aumento de la comunidad latina el área provocó que diversos impresarios abrieran una gran cantidad de restaurantes de comida típica de sus países de origen.

En el recuento de los mejores lugares para comer en Pineville, destacan algunas sucursales que ya se encuentran en otras zonas del estado.

¿Cuáles son los mejores?

De acuerdo al estudio de Only In Your State, estos son los cinco mejores restaurantes de comida latina en Pineville:

1.- Restaurante Los Paisas

Ubicado en 8318 Pineville-Matthews Rd #702, Charlotte, NC 28226.

2.- Cocina mexicana y cantina de Cabo

Ubicado en 6676 Carmel Road, Charlotte, NC 28226.

3.- Monterrey Restaurante Mexicano

Ubicado en 10707 Park Rd, Charlotte, NC 28210.

4.- Restaurante Mexicano El Veracruz

Ubicado en 391 Towne Center Blvd, Pineville, NC 28134.

5.- Parrilla Mexicana Don Pedro

Ubicado en 10015 Lee St, Pineville, NC 28134.

