Charlotte será una de las cinco ciudades en las cuales se llevará a cabo el programa “Where It Starts”, una iniciativa de la fundación Truist de $22 millones, destinados a apoyar a latinos y afrodescendientes, para permitirles estudiar por medio de becas, incorporarlos al mundo laboral o apoyarlos a crear o expandir sus negocios.

Como parte de este proyecto, Truist otorgó subvenciones a tres socios principales: The Council for Adult and Experiential Learning (CAEL), Living Cities y Main Street America (MSA). Quienes destinarán sus esfuerzos en apoyar emprendimientos locales y brindar oportunidades para que latinos y afrodescendientes puedan iniciar o continuar con sus estudios.

“El total fue una donación de $22 millones, que está distribuido entre $15.7 millones destinados para CAEL y los otros $6.3 millones los recibieron en combinación de Living Cities y MSA. Ellos serán los encargados de ejecutar este proyecto con la comunidad para fomentar y fortalecer los negocios pequeños y crear trayectorias profesionales para personas que ya salieron del sistema secundario escolar, pero no están en una trayectoria profesional todavía y, por lo tanto, es una forma de poder reintegrarse”, comentó a La Noticia Eduardo Estrada, director del departamento de Integración multicultural y Ejecución del Truist.

Where It Starts: ¿De qué se trata y cómo ayudará a los latinos?

“Where It Starts” o “Dónde Comienza” es el nombre que lleva el programa de la fundación Truist diseñado para producir cambios significativos para la comunidad latina y afrodescendientes de cinco: Atlanta, Georgia; Miami, Florida; Memphis y Nashville en Tennessee, y Charlotte, Carolina del Norte. La base de esta iniciativa es apoyar a “empresarios y buscadores de carrera en comunidades desatendidas”.

En este programa, los fondos provienen de la fundación Truist, quien trabajará de forma directa con los socios CAEL, MSA y Living Cities y serán estos tres los encargados de conectarse con organizaciones locales para identificar cuáles son los obstáculos que enfrenta la comunidad latina y afrodescendiente en las ciudades seleccionadas. Durante esta primera fase, las instituciones se encuentran recolectando información para luego aportar soluciones y propuestas para largo plazo.

“Porque sabemos que crear soluciones reales, que abran caminos profesionales, fortalezcan las pequeñas empresas y aborden las desigualdades, exige un pensamiento innovador y un enfoque humano completo”, señala el informe del Truist sobre la finalidad de Where It Starts.

Latinos no han tenido suficiente representación en el sector financiero

Durante el lanzamiento de la iniciativa Where It Starts en Charlotte, el cual se llevó a cabo el 30 de enero, se determinó que las organizaciones CAEL, MSA y Living Cities serían las encargadas de atraer a candidatos dentro de la comunidad de color, para participar en esta iniciativa de recolección de información sobre cuáles son sus obstáculos existentes. Sin embargo, una de las dificultades que quedó establecida es la poca participación de latinos y afrodescendientes en el sector financiero.

Al respecto, el director del departamento de Integración multicultural y Ejecución del Truist expresó que luego de atraer a estos grupos, la idea es “ofrecerles oportunidades en industrias que típicamente no los han seleccionado en épocas anteriores o en donde no han tenido suficiente representación y, en este sentido, el sector financiero ha sido una de esas industrias donde no típicamente le ha dado mucha entrada, entonces lo que se busca es facilitarles ese corredor y permitirles entrar”.

“Lo que queremos es que las comunidades se involucren en este ecosistema de oportunidades que queremos crear con estos socios, con estas sub compañías, que van a crear sus propias redes en sus páginas web, donde esperamos que pequeñas compañías se les acerquen para ayudarles a crecer”, comentó Lynette Bell, presidente de la Fundación Truist.

CAEL buscará conectar a la comunidad con los estudios

El programa “Where It Starts” tendrá una duración de 6 años. En este, la participación de The Council for Adult and Experiential Learning (CAEL) es construir mejores carreras para impulsar el desarrollo laboral en ciudades donde los trabajos en demanda siguen sin cubrirse y sea necesario fortalecer las trayectorias profesionales de afrodescendientes y latinos.

Lo que se busca es que estudiantes adultos puedan tener acceso a clases postsecundarias asequibles, conectar a más personas con trabajos mejor remunerados y oportunidades profesionales a largo plazo y alentar a las organizaciones de servicios financieros a contratar a más población adulta y establecer ellos para el éxito.

Lanzamiento de la iniciativa Where It Starts en Charlotte. De izquiera a derecha: Hanna White, Joe Scantlebury y Earl Buford.

“La verdadera meta de este proyecto es permitir a diferentes personas de color avanzar en una carrera y no solo como un entrenamiento para un trabajo, sino brindarles la posibilidad de trabajar como profesionales, de regresar a la universidad y obtener un título”, dijo el presidente de CAEL, Earl Buford.

La inversión de CAEL en cada ciudad ayudará a generar acceso a recursos como: programas de formación adicional, de pasantías, plataformas de datos, capacitaciones, acceso para acceder a talento capacitado de latinos, mujeres y afrodescendientes, entre otros.

¿Quiénes son los socios locales de CAEL?

En Charlotte, el CAEL trabajará con: Careerworks, CollegeApp, Pairin, Riipen, Charlotte Executive Leadership Council, Charlotte Works y Charlotte Regional Business Alliance.

Actualmente, existe un equipo de trabajo identificando posibles socios regionales, para posteriormente dar una fecha de inicio para ofrecer mejores oportunidades en carreras del sector financiero, servicios y apoyo industrial. Esperan poder apoyar en tres años a más de 6,000 personas en las ciudades seleccionadas.

El CAEL se encuentra aún en la búsqueda de socios locales que sean: líderes de la industria financiera, organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral, proveedores educativos y organizaciones comunitarias que sirven a poblaciones específicas como mujeres, latinos, afrodescendientes, desempleados, subempleados, personas con bajos ingresos, entre otros.

Interesados en ser socios regionales ​​deben comunicarse con CAEL en: www.cael.org/truist. Estas organizaciones pasarían por un proceso de investigación que, a su vez, identificaría al solicitante como compañero local. El contacto para responder preguntas sobre esta iniciativa es Ashley Wilhelm, Project Manager del CAEL. Su correo es awilhelm@cael.org.

Trabajarán en conjunto con Charlotte

Las otras dos organizaciones que participarán en esta alianza son: Living Cities y Main Street America. La primera de estas se dedica a cerrar las brechas raciales de ingresos y riqueza en Estados Unidos, mientras la segunda busca promover el desarrollo económico.

El enfoque de Main Street America será apoyar a pequeñas empresas y emprendimientos de latinos y afrodescendientes tanto en áreas urbanas como rurales. En estos momentos, la organización, que cuenta con más de 40 años de experiencia, se encuentra realizando una investigación sobre lo que se necesita para impulsar cambios en las ciudades pilotos participantes en Where It Starts. Una vez que se conozcan, estas serán publicadas en su página web.

“Nuestra esperanza es poder ayudar a conectar a la comunidad con las organizaciones de servicios empresariales y las organizaciones sin fines de lucro que ya están trabajando con la ciudad. Entonces cualquier persona que quisiera tener acceso a estos programas tiene que ser por medio de la Ciudad, específicamente el Departamento de Desarrollo Económico de Charlotte, y a partir de este momento ya la comunidad va a comenzar a ver información pública en las páginas web”, explicó a La Noticia, Hanna White, presidenta y CEO de MSA.

"Queremos saber lo que pasa en la comunidad latina”

Mientras tanto, Joe Scantlebury, presidente y CEO de Living Cities, comentó: “Nuestra intención es identificar emprendedores de color, incluyendo los latinos, porque hasta ahora hemos sido muy claros acerca de las necesidades de los latinos en el mercado. Sabemos que para ellos es muy importante la familia e invierten en ella. Así que queremos escuchar sus ideas, porque sabemos que hay mucha innovación en ellos, que hay talento que no vemos, pero sabemos que lo hay y lo queremos ver”.