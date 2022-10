La llegada del mes de noviembre significa muchas cosas para los habitantes de Carolina del Norte, que el invierno está más cerca, que se acabó el Halloween y hasta que hay Elecciones Intermedias; sin embargo, cada vez más personas a lo largo del estado también saben que llega la celebración del Día de Muertos, una tradición mexicana que se sigue extendiendo.

Y basta saber que las ciudades más grandes del estado como Raleigh, Charlotte, Durham, Greensboro y muchas otras tienen espacios que se dedican especialmente a esta fiesta tan especial de México.

'Como decimos en México, los mexicanos mostramos nuestras tradiciones a la menor provocación', nos soltó Lucila Ruvalcaba, experta en cultura mexicana que se dedicó por muchos años al servicio diplomático de su país y ahora radica en Charlotte.

Ruvalcaba es una voz autorizada para hablar de la celebración del Día de Muertos, durante 10 años organizó una exposición dedicada a esa fecha en el Museo Levine of the New South de Charlotte.

'Al principio había un concurso de altares y ofrendas, pero metían muchos adornos de Halloween mezclados con cosas mexicanas y era porque esos altares los hacían personas no conocían bien y de alguna manera querían mezclar ambos temas.' Dijo a La Noticia, Lucila Ruvalcaba.

Una ofrenda casera. (Foto AP/Fernando Llano)

Y es que incluso en México, país de origen del Día de Muertos, mucha gente suele mezclarlo con la tradición estadounidense del Halloween.

Llega a ser común que las personas en el vecino país adornen con calabazas y cosas de terror sus casas, pero mantengan adentro sus ofrendas para sus seres queridos.

Sin embargo, Ruvalcaba se dijo una purista de las tradiciones y en su momento puso una serie de reglas para que las ofrendas que participaban en el museo no tuvieran elementos del Halloween.

'A través de la convocatoria que se hacía cada año empecé a poner reglas y les pedía que no llevaran a sus niños vestidos de Halloween, porque los traían con disfraces de brujas, vampiros y más.' comento Ruvalcaba sobre esos años al frente del Día de Muertos en el Museo Levine of the South de Charlotte.

Y las reglas surtieron efecto, pues la gente comenzó a diferenciar bien los elementos propios del Halloween y los que daban sentido y esencia al Día de Muertos.

'Y así fue que las mamás entendieron que el Halloween era una cosa y el Día de Muertos otra y esta celebración fue creciendo con los años en el Museo Levine of the New South y eran filas enormes, el museo tenía que restringir la entrada de la gente que iba a ver los altares.' así el éxito de las exposiciones que Ruvalcaba armó para dicho museo.

La mexicana no se quedó ahí y también instó a los jueces que calificaban las ofrendas, muchos de ellos no eran de origen mexicano, a conocer el Día de Muertos y descalificar las ofrendas que no cumplieran con los requisitos.

Ese nivel de excelencia en las exposiciones fue arraigándose en Charlotte, una ciudad de gran vida cultural en la que hasta en las aulas de las escuelas ya se hace mención y hasta estudios sobre el Día de Muertos.

'Las maestras en las escuelas se han preocupado por enseñar los orígenes del Día de Muertos. Incluso en algunas escuelas me invitaron a hablar sobre lo que significa esta fecha y me he preocupado mucho de que ya no se traduzca literalmente como día de los muertos, la celebración se llama Día de Muertos y en muchos lugares ya lo dicen así.' señaló Ruvalcaba.

Lucila resaltó que incluso en muchas escuelas, como la de su nieta que está cursando el High School, a los alumnos les piden visitar exposiciones latinas para obtener puntos extras.

Las ofrendas son muy coloridas y con elementos muy identificables y tradicionales. (Foto AP/Emily Leshner)

Y ese tipo de experiencias les va dejando una fuerte enseñanza, pues no solo van par los puntos, ya que los alumnos terminan sintiendo la esencia de las celebraciones.

En el caso del Día de Muertos ven las flores, las ofrendas, comen el famoso pan de muerto, degustan el champurrado y hasta se interesan en quién gana los primeros lugares de las ofrendas.

Muchos disfrutan el Día de Muertos en Carolina del Norte

Em un país que siempre ha tenido su amalgama en la migración, es imposible que las tradiciones no permeen a otros nichos.

De tal forma, y siendo México el país vecino y del que mucha gente ha cruzado la frontera para vivir acá, hay muchos ejemplos de un crisol cultural en Estados Unidos, el Melting Pot.

'En Charlotte hay una panadería que antes era de mexicanos y ahora es de un colombiano llamado Manolo, la panadería se llama Manolo´s Bakery. Ellos siguen haciendo el pan de muerto y continúan con las tradiciones mexicanas pues también hacen rosca de reyes. Y ahí no solo van mexicanos y otros latinos, sino que también van muchos estadounidenses, sobre todo de la tercera edad, que ya saben el tipo de pan que van a encontrar tan rico y diferente.' Contó a manera de ejemplo de este crisol cultural que se vive en el país con el Día de Muertos.

Ruvalcaba destacó que debe saberse diferenciar la esencia de cada celebración. Mientras el Halloween se basa en el miedo, en las cosas que dan terror, aunque sea a modo de broma, el Día de Muertos es una tradición que encuentra su origen en las culturas del centro de México como la azteca, y que se enriqueció por las costumbres católicas de los españoles.

Calaveritas de chocolate. (Foto AP/Marco Ugarte)

Pero, a pesar de su fuerte arraigo en México y los mexicanos, aún hay gente de esa nación que llega Estados Unidos y descubre más sobre el Día de Muertos debido a la difusión que cada día se extiende de mejor forma.

'Apenas me acaban de invitar a hacer un taller de calaveras literarias en la Casa Azul de Greensboro, que para ellos es el evento mayor con miles de personas. El taller fue online y una muchacha mexicana me escribió y me dijo que a pesar de ser del país nunca había escuchado sobre las calaveritas literarias. Esa es la semilla que ella a sus hijos seguramente les va a transmitir. Las madres jóvenes de origen mexicanos también están tratando de que no se pierda esa tradición.' ahondó Lucila Ruvalcaba sobre la manera en que el Día de Muertos y sus características se extienden en el país.

Así que no les extrañe ver este 1 y 2 de noviembre ofrendas, colores, flores y sabores del Día de Muertos, que es una tradición mexicana que cada día se arraiga más en Carolina del Norte.

