Al norte de Charlotte, María Elena Valdez de Mooresville está aprendiendo lo que se necesita para ser reina.

Lo que comenzó como una promesa a la familia se ha convertido en una misión para honrar su herencia mexicana a través del canto como la "Reina del Mariachi" de Carolina del Norte.

Valdez comenzó a cantar música de mariachi cuando era niña con su familia en la Ciudad de México. La música era algo especial que compartían. Pero en esos días, ella era demasiado tímida para interpretar las baladas sentimentales en público.

Cuando canta, Valdez dice que entrega el corazón.

“No quería cantar frente a la gente”, dijo Valdez. “Me daba miedo y siempre fui muy tímida cuando era niña, así que solía esconderme”.

No sería hasta este verano, a los 57 años, que Valdez lanzaría su primer disco, Porque te conocí, compuesto por Martín Carrión.

La colección de canciones rinde homenaje a la música tradicional de su juventud y sus profundas raíces en la cultura charra de México.

“Es bueno compartir lo que sabes, lo que amas. Y lo que amo es mi música, lo que amo es mi familia, mis raíces”, dijo. “Dicen, donde hay mariachi es México y donde es México hay mariachi. La música es vida, es energía, alegría. Y es sentimiento.”

Una promesa cumplida

Cuando Valdez canta, adopta todo el estilo y la energía del mariachi, desde el atuendo hasta la emoción de su voz. Pero asumir el papel del mariachi le tomó un tiempo. No siempre estuvo segura de estar en condiciones de ser reina.

“Cuando mi mamá estaba muy enferma, a punto de morir, me pidió que compartiera mi voz, que compartiera mi talento. Yo dije, no sé si tengo talento. Me hizo prometerle que lo intentaría”, dijo.

Cuando regresó a casa, un amigo le sugirió que adoptara su nombre artístico.

Los detalles de los trajes de Valdez son también simbólicos, como las rosas que representan la Virgen de Guadalupe.

“Dije, ¿La Reina del Mariachi? No, no soy así. Él dijo, María, cree en ti misma”, dijo. “Y pensé, mi mamá dice eso. El dice eso. Así que el enemigo aquí soy yo, que no confío en mí misma”.

Eso fue hace casi seis años. Ahora, Valdez tiene un armario lleno de trajes de mariachi y un catálogo de canciones, listo para el escenario.

“No siento que tenga la mejor voz en todo el mundo. Pero trato de entregar mis sentimientos, mi amor a la gente y trato de hacer que amen la música como yo la amo. Y me gusta cuando cantan conmigo - y volver, volver, volver - y luego todos empiezan a cantar. Es energía y es amor”, dijo.

Honrar las raíces

Para Valdez, el mariachi representa el pasado pero también tiene un lugar importante en el presente.

“Estoy muy orgullosa de ser mexicana. Estoy muy orgullosa de ser mariachi. Estoy tan orgullosa de ser una dama. Estoy muy orgullosa de ser latina. Estoy tan orgullosa. Y quiero transmitirlo a la nueva generación. Quiero que no solo canten, quiero que bailen. Quiero que puedan expresarse como quieran. Todo con respeto”, dijo.

Porque te conocí es el primer disco de María Elena Valdez.

También en su propia familia, el mariachi sigue siendo una poderosa fuerza unificadora.

“Mis hijos y mi familia estamos más unidos después de esto. Mi mamá fue muy sabia al obligarme a hacer esto porque yo no quería hacerlo”, dijo.

“La música es una de las herramientas para que te enamores más de tus raíces. Y las raíces son muy importantes porque es como cualquier árbol. Si tienes raíces muy profundas y fuertes, sobrevives mejor”.

La música de María Elena Valdez ya está disponible para descargar en las principales plataformas de streaming.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.