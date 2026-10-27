Cierra octubre y recibe noviembre con actividades gratuitas y recursos para la comunidad latina en Charlotte y otras ciudades cercanas. Esta semana habrá jornadas de distribución de alimentos, orientación sobre servicios de salud, talleres de educación cívica y festivales. Llega hasta el final para conocer todas las opciones.

Comida

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 28 de octubre

: miércoles 28 de octubre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Cokesbury UMC

: Cokesbury UMC Dirección : 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212

: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 30 de octubre

: viernes 30 de octubre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Atrium University (Estacionamiento junto a la biblioteca)

: Atrium University (Estacionamiento junto a la biblioteca) Dirección : 301 E W.T. Harris Blvd, Charlotte, NC 28262

: 301 E W.T. Harris Blvd, Charlotte, NC 28262 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 2 de noviembre

: lunes 2 de noviembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Christ the King Church

: Christ the King Church Dirección : 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278

: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 4 de noviembre

: miércoles 4 de noviembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Harris YMCA

: Harris YMCA Dirección : 5900 Quail Hollow Rd, Charlotte, NC 28210

: 5900 Quail Hollow Rd, Charlotte, NC 28210 Regístrese en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos en Monroe Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Health Sciences Academy at Monroe Middle, organizarán una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 28 de octubre

: miércoles 28 de octubre Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170 Fecha : jueves 29 de octubre

: jueves 29 de octubre Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Monroe Middle School

: Monroe Middle School Dirección: 601 E Sunset Dr, Monroe, NC 28112

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 3 de noviembre

: martes 3 de noviembre Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección: 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215

Comunidad y recursos

Jornada de ID Comunitario La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición. Fecha : jueves 29 de octubre

: jueves 29 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace y acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones: Fecha : jueves 29 de octubre

: jueves 29 de octubre Hora : 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Festival del Voto en Charlotte Latino tu voto cuenta invita a la comunidad a participar en el Festival del Voto, un evento familiar y gratuito para celebrar la cultura latina y ofrecer información sobre las elecciones. La actividad contará con música en vivo, comida gratuita y actividades culturales. Fecha : sábado 31 de octubre

: sábado 31 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Why Not Pizza

: Why Not Pizza Dirección: 7008 E W.T. Harris Blvd Suit 1, Charlotte, NC 28215

Experiencia de cicatrización y bienestar Se trata de un espacio para promover el bienestar emocional, la seguridad y la resiliencia de sobrevivientes de violencia doméstica. La actividad incluirá educación sobre relaciones saludables, planificación de seguridad, mindfulness y conexión con recursos comunitarios y profesionales capacitados. Fecha : sábado 31 de octubre

: sábado 31 de octubre Hora : 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Registro en el siguiente enlace.

Taller gratuito de educación cívica La Alianza de Venezolanos en Charlotte invita a la comunidad a participar en un taller gratuito y no partidista sobre el proceso electoral, las opciones para votar y la importancia de la participación ciudadana. Las primeras 40 personas elegibles que asistan y completen el taller recibirán una tarjeta de regalo de $40. Fecha : lunes 2 de noviembre

: lunes 2 de noviembre Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : 210 Delburg St., Davidson, NC 28036

: 210 Delburg St., Davidson, NC 28036 Registro en el siguiente eenlace.

Espacio de apoyo para la mujer La Coalición Latinoamericana invita a un espacio de apoyo para aquellas mujeres que atraviesan separación, duelo o momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre y desean sentirse acompañadas. Fecha : martes 3 y 10 de noviembre

: martes 3 y 10 de noviembre Hora : 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:30 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita completando el siguiente formulario.

Cultura y entretenimiento

Día de Muertos: una noche para recordar a los seres queridos Se trata de una reunión comunitaria para honrar la memoria de los seres queridos, compartir recuerdos y reflexionar en un ambiente acogedor. Los asistentes podrán llevar fotografías, recetas familiares, poemas u otros objetos significativos. También habrá alimentos y bebidas tradicionales del Día de los Muertos. Fecha : jueves 29 de octubre

: jueves 29 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

Mercado latino con concurso de disfraces Gatito Night Market invita a la comunidad a disfrutar de una edición especial de Halloween con puestos de pequeños negocios, camiones de comida, vendedores de comida callejera y artesanías. Los asistentes podrán pedir dulces en los puestos, bailar bachata, disfrutar de presentaciones especiales y participar en un concurso de disfraces. También habrá una competencia de camiones monstruo. Fecha : viernes 30 de octubre

: viernes 30 de octubre Hora : 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Gatito Night Market

: Gatito Night Market Dirección: 4410 N Tryon St Charlotte, NC 28213

Evento para conectar a creativos La Casa de la Cultura presenta la cuarta edición de Connected Creatives, un encuentro que busca fortalecer la comunidad a través del arte, la creatividad y la celebración de la herencia y el legado latino. El evento comenzará con una presentación especial de La Casa de la Cultura y contará con una actividad artística organizada en colaboración con La Bodeguita CLT. Fecha : domingo 1 de noviembre

: domingo 1 de noviembre Hora : 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : La Bodeguita CLT

: La Bodeguita CLT Dirección: 1824 Statesville Ave., Suite 106A, Charlotte, NC, 28206

22.° Festival de Día de Muertos La Coalición Latinoamericana, junto a Levine Museum of the New South, celebra el Festival Día de Muertos en su edición número 22. Esta celebración es gratuita e incluye altares coloridos, comida tradicional, desfile de catrinas, presentaciones en vivo, zona de juego para niños y una variedad de actividades culturales. Fecha : domingo 1.° de noviembre

: domingo 1.° de noviembre Hora : De 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: De 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Camp North End (Canteen)

: Camp North End (Canteen) Dirección : 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206 Costo: gratis, aunque sugieren una donación de $5 en el siguiente enlace.