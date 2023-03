El Bank of America, Merrill y Bank of America Private Bank lanzaron una promoción para todas aquellas personas de Charlotte que tengan tarjetas de crédito o débito con ellos que consiste en entradas gratuitas a cuatro museos.

La razón para llevar a cabo esto es que el Bank of America "cree que las artes tienen una capacidad única para conectar a las personas y las comunidades, y ayudar a que las economías locales prosperen".

Por lo mismo, la institución bancaria cuenta con un programa llamado Museums on Us que permite a sus clientes disfrutar de eventos artísticos y culturales alrededor del país y sin ningún costo.

"A través de Museums on Us, Bank of America brinda a sus tarjetahabientes acceso gratuito a experiencias artísticas y culturales en todo Estados Unidos en instituciones célebres que van desde museos de arte, de niños e historia hasta acuarios, jardines botánicos y centros de ciencias." dijo el Bank of America en un comunicado sobre su programa Museums on Us.

Cuándo se llevará a cabo la promoción del Bank of America en Charlotte

Dichos eventos suelen darse en el primer fin de semana completo de cada mes, por lo que el sábado 1 y domingo 2 de abril le toca a la ciudad de Charlotte y los museos del Bank of America que tendrán entradas gratuitas son los siguientes:

Museo de Arte Bechtler, 420 South Tryon Street.

420 South Tryon Street. Centro Harvey B. Gantt para las artes y la cultura afroamericana, 551 South Tryon Street.

551 South Tryon Street. Museo de la Casa de la Moneda Randolph, 2730 Randolph Road.

2730 Randolph Road. Museo Mint Uptown, 500 South Tryon Street.

Sólo tienen que presentar su tarjeta de crédito o débito de Bank of America, Merrill o Bank of America Private Bank, junto con una identificación con foto, para obtener la entrada general gratuita a cualquier institución participante.

Cabe destacar que únicamente podrán usar la promoción los titulares de las tarjetas. Los invitados no pueden disfrutar de dichos beneficios. No incluye eventos de recaudación de fondos, exhibiciones especiales y espectáculos con boleto, además de que no se puede combinar con otras promociones.

Para revisar qué museos están participando en el programa Museums of Us de Bank of America pueden ingresar al siguiente enlace.