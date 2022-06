"Yo sé que nadie me obliga a ser mesera", fueron las palabras de una joven trabajadora, quien estalló en llanto luego de que unos clientes no le dejaron ni un dólar de propina.

En un video que ha circulado en redes sociales, la joven, identificada como Joyce Ferrer, relató que unos clientes no le dejaron nada de propina ni le agradecieron su trabajo, por lo que no pudo contener sus sentimientos y se mostró visiblemente triste.

"Yo me jodí con una mesa, yo los traté súper bien, ellos (eran) 'súper amables', la cosa fue que en un plato el arroz estaba frío, se los cambié, les pregunté si todo estaba bien como 10 veces, porque a mí no me gusta estar comiendo y que haya algún problema en la mesa", relató la joven.

De acuerdo con Ferrer, luego del incidente y de atenderlos lo mejor que pudo, hizo que en el restaurante les hicieran un descuento, pero se llevó una mala sorpresa cuando de una cuenta de alrededor de $100 no le dejaron ni $1.

"Me jodí, me olvidé de las demás mesas porque todo saliera bien con ellos y para qué, que ellos me hicieran eso, ellos no piensan, la gente no entiende que la comida yo no la hago y que sin nosotros los meseros nadie te va a servir el puto plato en la mesa, mi servicio no va a la par con la propina", dijo entre llantos la joven.

Según relató, algo de lo que más la hizo sentir mal fue que, a pesar de su empeño, no le agradecieron con palabras ni con dinero.

Luego del video se desató una polémica entre la gente que la apoyaba y la gente que la criticaba, porque en Puerto Rico, como en muchos países del mundo, la propina no es obligatoria.

"La propina no es obligatoria, aún haciendo un buen trabajo" y "Fui mesera y la que es mesera sabe que eso es algo normal, muchos valoran el servicio, muchos no", fueron algunos de los comentarios en contra de la joven.

Por otra parte, también hubo quien la apoyó con comentarios como "los meseros viven de su propina, si no tiene dinero para dar propina, mejor no vaya" y "Hay que ser más empáticos, no se sabe las otras cosas por las que ella esté pasando y son los pequeños detalles los que abruman más".

Aquí te dejamos el video de la mesera de Puerto Rico que estalló en llanto porque no le dejaron ni un dólar de propina, dinos tú qué piensas.