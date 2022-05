Marisol García Alcántara es una latina que recibió impactos de bala en la cabeza por un guardia fronterizo, con los cuales tendrá que vivir de por vida y le provocaron serios daños a su salud, por lo que procederá a demandar a las autoridades federales.

La mujer intentó atravesar la frontera el 16 de junio del 2021 en Nogales, Arizona, iba a bordo de una camioneta blanca cuando de pronto, sintió un golpe en la cabeza, era una bala y comenzó a sangrar.

De acuerdo con un reporte de BBC Mundo, Marisol García pasó 22 días en un centro de detención donde fue atendida, para posteriormente ser deportada a pesar de no haber sanado completamente. Las autoridades querían deslindarse cuanto antes de este caso.

“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”, explicó Alcántara.

Por este episodio, Marisol García sufrió pérdida de memoria, además que todavía tiene un fragmento de bala en el cráneo, el cual nunca se lo podrán retirar, ya que pondría en peligro su vida.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara. Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”, explicó en su relato.