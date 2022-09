Sones de México Ensemble estuvo en Winston-Salem en la celebración Fiesta, organizada por la Liga Hispana. Juan Dies, miembro de la banda, nos habla sobre la importancia de la representación mexicana en la música que escuchamos cotidianamente en Estados Unidos, la banda Sones de México Ensemble, los corridos, y el efecto histórico en la música folklórica mexicana.

Dies nació en México, San Luis Potosí, y a los 18 se mudó a Indianápolis, donde estudió antropología y música en la universidad. Dies explica que esperaba que la antropología fuera su primer ingreso monetario, pero la música fue la que “puso comida en la mesa”.

“Fui capaz de enseñar guitarra y tuve un grupo de estudiantes que eran consistentes. Comencé a ofrecer conciertos como solista, hasta que decidí aplicar para una maestría en etnomusicología”, recuerda Dies.

Sones de México Ensemble: Música tradicional con nuevos matices

La etnomusicología es una rama de la antropología que estudia la expresión musical de diferentes culturas. Después de terminar su maestría y gracias a su labor en la escuela de Old Town Folk Music en Chicago, donde trabajó directamente con las diferentes culturas y comunidades, conoció un grupo de músicos mexicanos y en 1994 armaron Sones de México Ensemble.

“Tocamos son, que es la raíz de la música que ha evolucionado a ser mariachi y otros géneros de música mexicana, y el equivalente a la música Apalache en Estados Unidos, o música regional en áreas rurales, y cada región de México tiene su propia versión”, dice el artista.

Dies explica que como banda investigan y estudian los diferentes géneros musicales en diferentes ciudades de México. “Utilizamos los instrumentos nativos de estos géneros (en algunos casos hasta mandíbulas de burro). Así basamos nuestros shows, en la diversidad musical geográfica de México”.

La banda se volvió un éxito rápidamente, y lanzaron su primer álbum en el año 1997. Su primera nominación a los premios Grammy fue gracias a un álbum donde recrearon la música de Led Zeppelin utilizando, en vez de guitarras, tambores aztecas.

¿Qué es un corrido?

El género de corridos es uno de los que conocen y tocan a menudo. “Corridos es un género con el que tengo conexión desde pequeño, creo que una de las canciones que toqué a los 7 años fue La Cucaracha. Crecí con ellos y estudié el arte del género en la maestría”, agrega el artista.

Los corridos tienen una estructura definida y sobre todo deben ser basados en historias reales. Las canciones narran los datos de los personajes, sin romantizar los hechos.

“Al principio quieres narrar los datos de la historia que son importantes, igual que cuando escribes una nota o un ensayo, y estos usualmente tienen una estructura tradicional”, menciona.

¿Cómo se hace un corrido?

En sus clases Dies enseña ocho estrofas que los corridos deben tener. Algunas de estas son:

Introducción

Un permiso o un saludo

Descripción de los personajes

Predicción o advertencia al personaje principal.

“Los corridos son historias heroicas que realmente cuentan el recorrido de un héroe, usualmente estas historias terminan en muerte, o tragedias. Hoy en día los corridos han cambiado y los temas son más generales, por ejemplo hay corridos verdes, donde los artistas hablan sobre la marihuana y sus efectos”, señala Dies.

Uno de estos subgéneros es el Narco-corrido, historias escritas sobre narcotraficantes. Dies explica que el punto de las canciones no es agrandar o embellecer el tráfico de drogas, “estas son historias creadas por la población sobre lo que ven, lo que pasa, son canciones periodísticas.”

La banda Sones de México Ensemble tiene, explica Dies, 12 programas educacionales como organización sin fines de lucro. Decidieron, en vez de registrarse como una compañía de producción, seguir promoviendo la música rural de México.

“No queremos ser una curiosidad, ser exóticos, queremos que todo el mundo entienda por qué estamos golpeando la mandíbula de un asno en medio de la canción o por qué usamos los sombreros distintos con diferentes géneros. Queremos iluminar a la población de la diversidad que existe en México y deshacer los estereotipos. México tiene mucho que contribuir a la cultura Americana, desde la música a lo culinario”, concluye.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFDD y La Noticia con Report For America. Puedes leerla en inglés en WFDD. This story is available in English on WFDD.