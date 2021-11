El exdiputado y activista, César Carrizales, mejor conocido como el “Mijis”, aseguró que fue secuestrado, golpeado y obligado a cantar una canción de Lalo Mora para sobrevivir.

Luego de que se dieron a conocer noticias sobre el acoso del cantante mexicano, Lalo Mora, a varias de sus fanáticas, el activista fue a protestar a uno de sus conciertos del vocalista de Los Invasores de Nuevo León, donde fue secuestrado.

Tras el incidente que sufrió el fin de semana, el Mijis confesó en entrevista para Radio Fórmula que previo al secuestro él y su familia recibieron amenazas.

“Cuando me tiran en un municipio, que ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: 'ya me van a matar'… Entonces me dicen: 'a ver hijo de tu pinche madre, si no te sabes una canción de 'El Viejón', te vamos a matar aquí por hablador', así que les canté la de 'Dos coronas'”, declaró a dicho medio.

El Mijis aseguró que luego de cantar, sus captores lo dejaron ir con la bolsa en la cabeza. Tras caminar unos metros pidió ayuda y una mujer que lo reconoció lo llevó con elementos de la Guardia Nacional.

“Les canto la canción, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice ‘vas a caminar todo derecho donde apunta tu mano. Si te vemos para otro lado, pues ya sabes… Cuando me encuentra la Guardia Nacional me encuentra todo espinado”, detalló.

César Carrizales contó que tras levantar las denuncias correspondientes ante las autoridades de San Luis, sacó a su familia del estado por seguridad.

“Sí, de hecho, no están aquí, en San Luis estoy solo. Ahorita estoy en el hospital y no sé, a ver qué me dicen porque todo el día me la pasé en la Fiscalía y ya me vine a checar porque tengo muchos golpes, tengo una bola por el hígado y las costillas”, explicó.