Lina Urrego es una joven que se graduó de la secundaria Harper Middle College y comenzará a estudiar Ciencias de la Computación en la Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Charlotte. Su pasión por alcanzar sus metas la llevaron a obtener una beca de La Noticia por $2,500, que le ayudará a cubrir parte de su matrícula. Este año, además, es nombrada Estudiante del Año en los Premios Excelente.

A sus cortos 18 años, tiene una visión clara de hacia dónde quiere ir y no se detiene para lograrlo. Sin embargo, este camino no ha sido fácil por su estatus migratorio. Al mismo tiempo, estar rodeada de retos ha sido una herramienta para visualizar los problemas de su comunidad y hallar la manera de ayudarlos.

Todo comenzó con la experiencia de migrar

Lina nació en Bogotá, Colombia, y vive en Estados Unidos desde hace 12 años, siete de los cuales ha estado con su familia en Charlotte. Cuando ella y sus padres llegaron a Carolina del Norte, lo hicieron a un pueblo rural muy pequeño llamado Selma, donde habitaron por cinco años.

Durante esta estancia en Selma, Lina cuenta que vivió el impacto de saber la importancia de ser aceptado en un lugar que no te pertenece naturalmente.

“Una vez estábamos con mi hermano… y él notó que no lo estaba pasando tan bien y me dijo: ‘No te preocupes, tienes que ser tú misma. En esa época tenía como 13 años y nadie nunca me había dicho algo así tan directo”, recordó.

Lina prosiguió:

“Yo le pregunté (a mi hermano) ‘¿Cómo así?’ Me dijo ‘estás cambiando tu personalidad para tratar de que les caigas bien y no las estás pasando chévere’. Y yo entendí que tenía razón. De ahí empecé no solo a tratar de ser yo misma, sino también me empecé a querer a mí misma, mi personalidad. Porque si yo misma me aceptaba, entonces los demás también me aceptaban”, puntualizó.

Lina agrega que la experiencia de haber migrado le ha dado muchos beneficios:

“Eso ayuda a que uno tenga una mentalidad más abierta. Uno aprende a apreciar las diferentes culturas, las diferencias en general. Y uno también aprende a adaptarse a los ambientes y personas”, agregó.

Retos y oportunidades: dos caras de la misma moneda

Emigrar fue una especie de combustión para la vida de Lina. Al crecer en su nuevo país afloraban los sueños de un futuro. Pero pronto encontró problemas:

“Cuando estaba aplicando a la universidad o a las diferentes becas no hay bastantes oportunidades para el tipo de estatus que tengo yo y eso hace que sea bastante difícil. Me sentía estancada y había momentos donde sentía que no iba a poder entrar a la universidad o lograr mis estudios y ese ha sido uno de los desafíos más grandes, el sentir que sí hay ayudas, pero por el ser inmigrante son muy escasas”, nos contó en la entrevista.

Abatida emocionalmente, llegó a pensar que tal vez debía abandonar su plan de continuar con su educación. Pero pronto llegó una luz. Un ajuste en su estatus migratorio le permitió calificar para la matrícula estatal. Además, se mantuvo en la búsqueda de becas y otras opciones.

¿Cómo ayuda a la comunidad latina?

Sus metas con la comunidad se gestaron cuando Lina vivió en Selma y pudo experimentar que la comunidad latina necesita mucho apoyo. Notó que aunque Charlotte es una ciudad grande y diversa, todavía carece de recursos para darle una mano a los latinos.

Esa es la razón que la llevó a unirse a Alianza Youth Coalition desde el año 2019. Allí se desempeña como líder y directora creativa. Dedica de dos a cuatro horas por semana organizando actividades para jóvenes latinos que generan conciencia sobre los peligros del uso de las drogas y sobre cómo pueden ayudar para hacer de su comunidad un lugar mejor.

El objetivo de este trabajo es evitar que la juventud latina sea marcada por los estigmas y ayudar a anclarse en su cultura y herencia.

Esta oportunidad fue la respuesta a los principios que Lina lleva adelante en todo lo que hace:

“El ser honesta con todo, ser responsable y siempre cargo conmigo, el ser amable, tratar de ayudar a los demás. A uno nunca le irá mal si uno es bueno con los demás… andar en la vida con un corazón bueno”, agregó.

El futuro de Lina Urrego: más cerca de la realidad

Lina se define como una persona luchadora y en constante búsqueda por mejorar:

“Siento que soy muy alegre, optimista, me gusta cargar con positivismo siempre, ayudar a los demás, que todos a mi alrededor estén bien. Si hay un problema me gusta buscar la solución, no quedarme estancada, parada como preguntando ¿qué hago? No, me gusta tratar de encontrar algo para salir de ahí”, aseguró.

Parte de esas premisas de vida son las que la llevaron a no rendirse a la posibilidad de proseguir sus estudios universitarios. Cuenta que tiene pasión por la tecnología desde el verano del 2019, cuando asistió al programa de pasantías de Girls Who Code. Ese fue su primer acercamiento a los conceptos básicos de codificación, programación y las diversas oportunidades que tienen las mujeres para obtener un puesto en este campo.

“En esta carrera voy a aprender cómo desarrollar programas, software. Voy a trabajar con código, programación, la computación en general, cómo trabaja un computador”, mencionó con emoción.

Asegura que el aprender nuevas herramientas le abrirá otras oportunidades, y eso la mantiene motivada:

“Me motiva el saber que estoy cumpliendo esa meta que he tenido desde que llegué a este país, básicamente. Voy a poder ser una estudiante latina, representando algo bueno de la comunidad y eso me mueve a seguir luchando”, resaltó.

Los sueños son parte de una herencia cultural

“Ser latina para mí significa trabajar duro, trabajar fuerte, ser determinado, perseverante. El adaptarse para cualquier cambio, ser alegre, porque al fin y al cabo somos de los diferentes países latinos, todos han tenido una historia dura, pero todos han salido adelante… entonces ser luchadores, ser alegres, ser fuertes”, señaló.

El amor por esa herencia latina hace que Lina valore el cultivar como familia sus raíces:

“Es difícil, pero se logra. En mi hogar el hablar español y no dejar perder el idioma es algo muy importante”, resaltó.

También destacó la gastronomía, la música como esas pequeñas cosas que se mantienen vivas para cuidar de dónde viene. Sin embargo, también menciona que no se trata solo de cuidar el origen, sino aprender del destino:

“Al ser inmigrante uno se da cuenta de las diferentes perspectivas que hay, de los cambios culturales. Uno aprende a ver el mundo y la vida con una perspectiva bicultural: uno tiene los valores de la cultura latina, pero todo de la cultura americana. Y eso lo ayuda a uno a ver las oportunidades que uno puede tener o los cambios que uno haría o cómo haría un lugar mucho mejor, porque uno conoce las batallas que se viven en el país de uno y las luchas de acá. Uno agarra aprendizajes de ambas culturas para ser mejor”, puntualizó.