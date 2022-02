¿Tienes zapatos que ya no utilices y no sabes qué hacer con ellos? A continuación conoce cómo puedes donar tus zapatos y darles otra oportunidad de uso para alguien más.

Christian Gallardo de Carolina's 1st Choice Agency se asoció con Soles4Souls para ayudar a las personas necesitadas a través de la donación de ropa y zapatos.

Su misión es poder combatir la pobreza y brindar la oportunidad a las personas de bajos ingresos en Charlotte y en los países necesitados proveyéndoles con los recursos necesarios para ayudarlos.

“Si todos pusiéramos un poquito de tiempo, esfuerzo y amor podríamos romper con el círculo de la pobreza en la comunidad” dijo Christian.

Carolina’s 1st Choice Agency

Es un servicio de propiedad y operación local con el propósito de ayudar con las necesidades de seguro. El propietario ha establecido una presencia en la comunidad de Mecklenburg trabajando con diferentes entidades sin fines de lucro, patrocinando eventos, ayudando a los propietarios de pequeñas empresas.

En los últimos seis años, Christian Gallardo ha recolectado ropa usada y zapatos en buen estado para brindarles nueva esperanza a la gente necesitada. Generalmente la ropa y zapatos se donan a las iglesia pero también hay casos donde se le ayuda a la gente directamente.

“Hace años vi la película ‘Pay it Foward’ y me impactó tremendamente, lo que me impulsó a hacer algo para ayudar a la comunidad”, dijo Christian a La Noticia.

Donaciones aceptables de zapatos

Ropa usada en buen estado (de bebés hasta ancianos.)

Zapatos en buena condiciones.

Un solo zapato (ya que hay países donde hay gente que solamente tiene un pie.)

También hacer donaciones de dinero.

Christian recolecta ropa en una caja roja dentro de su agencia en Charlotte que se encuentra ubicada en 10130 Perimeter Parkway, Suite 200, Charlotte, NC 28216.

“Las personas pueden dejar su donación en la oficina de lunes a sábado empezando a las 8:00 a.m. hasta la 5:00 p.m. No es necesario tener pena si no puede ir a dejar la ropa, yo mismo voy por las donaciones hasta su casa ” dijo Christian

Si los donantes no pueden llegar a la oficina, Gallardo también ofrece retirar los donativos a domicilio manteniendo las precauciones del COVID-19 los sábados.

Las donaciones se recolectan una vez cada tres meses, después de recolectar las donaciones Christian se encarga del manejo de envío a Soles4Souls.

Pero también hay diferentes maneras de mandar las donaciones, puedes buscar un lugar para dejar la ropa usando el navegador de internet de Soles4Souls o envíar las donaciones gratis con Zappos for Good.

Aquí en esta caja en la entrada de la agencia puedes hacer tus donaciones. (Foto: Christian Gallardo).

Soles4Souls

En Soles4Souls ,su meta es proporcionar alivio, crear empleos e impulsar a las personas para sobresalir de la pobreza. Convierten los zapatos y la ropa no deseados en nuevas oportunidades para la gente de bajos recursos. Al evitar que se desperdicien y dándoles un buen uso en la comunidad.

Ayudan a las personas en los países en desarrollo a iniciar y mantener sus propias pequeñas empresas que venden zapatos y ropa donados. Así les ayudan a crear una manera de ingreso para las personas.

“Todos somos parte de la comunidad de Charlotte así que si nos unimos podemos lograr grandes cambios y hacer una diferencia en la vida de los demás” concluyó Christian.

Para más información visita la página web de Soles4Souls o llama a Christian al 704-464-0300.