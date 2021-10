El exitoso grupo de pop de los años 80 y 90, New Kids on the Block, dará un concierto en el Spectrum Center de Charlotte, como parte de su gira Mixtape Tour.

Junto al supergrupo multiplatino también estarán de gira Salt-N-Pepa, Rick Astley y En Vogue.

Los artistas iniciarán la extensa gira el próximo 10 de mayo y terminarán el 23 de julio, lo que representa más de 50 fechas.

La cita para ver en concierto a New Kids on the Block y compañía en el Spectrum Center de Charlotte será el 12 de julio de 2022.

Los boletos saldrán a la venta el viernes 8 de octubre en Ticketmaster.com.

Mientras que los paquetes especiales VIP los podrán consultar a través de la página web del grupo, www.nkotb.com.

Los músicos estarán promocionando el concierto el día de hoy en The Kelly Clarkson Show.

'Nos divertimos mucho en el primer MixTape Tour en 2019, y estamos ansiosos por llevarlo a otro nivel con nuestros fanáticos en el MixTape Tour 2022 ', dijo Donnie Wahlberg.

A repetir el éxito del 2019

El MixTape Tour 2022 será todo un viaje a la nostalgia con los éxitos de NKOTB, Salt-N-Pepa, Rick Astley y En Vogue.

NKOTB tuvo n éxito colosal con su gira del 2019, en la que recaudaron $53,200,000 y vendieron más de 650,000 boletos.

En esa ocasión estuvieron acompañados por Salt-N-Pepa, Tiffany, Naughty By Nature y Debbie Gibson.

FECHAS DEL MIXTAPE TOUR 2022