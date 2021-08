Un enfermero fue atacado por sus vecinos, quienes enfurecidos de enterarse que tenía COVID-19 lo golpearon hasta el cansancio. Meses después murió de un paro cardiaco.

Daniel Porro, quien vivía en la comunidad de Neuquén Argentina y que estuvo luchando contra la pandemia, en junio de 2020 fue agredido por sus vecinos, quienes además incendiaron su casa y robaron su auto por haberse contagiado.

El hombre recibió amenazas desde que la gente que vive a su alrededor descubrió el contagio; pese a esto Daniel estuvo encerrado en su casa, aunque después fue hospitalizado. Pese a que dio negativo tras 14 días internado, los vecinos lo agredieron.

"Me golpearon por todos lados entre varias personas y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital. Me llevaron el auto, directamente me lo robaron y una vez que estaba en el hospital me prendieron fuego adentro de mi casa”, comentó en ese entonces el enfermero a CNN.