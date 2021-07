Una mujer de Carolina del Norte está lista para unirse a la lista única de donantes de órganos vivos en dos ocasiones.

El martes, cirujanos de Nueva York tomarán parte del hígado de Stephanie Allen, de 54 años, y lo trasplantarán a su hermano, Eric Allen, informó The Wilson Times.

Stephanie Allen, madre de cuatro hijos, donó previamente un riñón a su hermana en 2006.

″En este momento, ella es la luz del sol en mi mundo,” dijo Eric Allen, cuyo hígado estaba fallando después de dos años de luchar contra la colangitis esclerosante primaria y la enfermedad de Crohn.

Mujer se convierte en donante dos veces

Según la Red Unida para el Intercambio de Órganos, solo 91 personas han donado dos órganos a dos personas desde abril de 1994.

Stephanie Allen permanecerá en Nueva York durante un mes durante su recuperación, informó el periódico. Su hermana, Lisa Ball, se ofreció a cuidar de ella. Stephanie Allen donó un riñón a Ball después de que una donación anterior de una víctima de un accidente automovilístico comenzara a fallar.

″Los médicos me han dicho que no tengo más órganos para donar,” dijo Stephanie Allen. “Pero si tuviera uno y mis otros hermanos lo necesitaran, lo daría. Es difícil ver sufrir a un ser querido y no hacer nada.”

Red Unida para el Intercambio de Órganos

La Red Unida para el Intercambio de Órganos (UNOS) es una organización sin fines de lucro que actúa como el sistema de trasplantes de la nación bajo contrato con el gobierno federal.

Lideran la red de hospitales de trasplantes, organizaciones de obtención de órganos y miles de voluntarios que hacen posible los trasplantes que salvan vidas para los pacientes que los necesitan.

“Trabajando juntos, aprovechamos los datos y los avances en ciencia y tecnología para fortalecer continuamente el sistema, aumentar la cantidad de órganos recuperados y la cantidad de trasplantes realizados, y garantizar que los pacientes de todo el país tengan un acceso equitativo al trasplante,” dice su sitio web.

Con información de The Associated Press.

