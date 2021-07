Robert Downey Sr, actor, cineasta y papá de Robert Downey Jr murió a los 85 años.

Así lo confirmó en un sensible mensaje Downey Jr, histrión de Iron Man.

Downey Jr, quien tiene 56 años, acudió a sus redes sociales, donde confirmó la muerte de su papá:

Descanse en paz Robert Downey Sr (1936-2021). Anoche papá murió pacíficamente mientras dormía, después de años de soportar los estragos del Parkinson.

Era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento. De acuerdo con los cálculos de mi madrastra, estuvieron felizmente casados por poco más de 2,000 años«, escribió con humor el actor.

Asimismo, Downey Jr agradeció a su madrastra, Rosemary Rogers-Downey, y dijo que la tendrá en sus pensamientos y oraciones.

Como actor, Robert Downey Sr tiene cerca de 20 créditos, entre los que se encuentran Un Golpe de Altura, From Other Worlds, Family Man, Magnolia, Ave Cesar y Tales of the City, entre otros.

Como director, Robert Downey Sr, papá de Downey Jr, tiene créditos en proyectos como Hugo Pool, Locuras de Familia, Moment to Moment, Babo 73 y Chafed Elbows, entre otras.

Robert Downey Sr nació en 1936, en Nueva York, además, antes de dedicarse al cine y a actuar, sirvió al ejército.

Le sobreviven su tercera esposa, la productora y escritora Rosemary Rogers y sus hijos.

