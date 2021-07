El actor Mike Mitchell, conocido por sus papeles en cintas como Gladiador y Corazón Valiente, murió a los 65 años.

De acuerdo con los reportes, el histrión falleció en un barco en Turquía.

″Fue muy difícil de creer. La muerte repentina de un actor internacional que manejamos, una persona honesta, un actor real, un verdadero amigo, mi querido amigo, nos ha entristecido profundamente″, dijo el presentante de Mitchell a TMZ.

De acuerdo con IMDB, el actor falleció de causas naturales, versión que coincide con la de TMZ, quienes aseguraron que la familia no dio más detalles.

¿Quién es Mike Mitchell, el actor de Gladiador y Corazón Valiente que murió a los 65 años?

IMDB señala que la carrera de Mitchell como actor comenzó en 1994, donde gracias a su tamaño y físico se incorporó a Corazón Valiente.

Hizo otras cintas, como Gladiador, The Planet, One Day Removals, City of Hell, Life of the Lunes y Emmerdale.

Sin embargo, antes de ser actor, ganó varios títulos en la industria fitness, como Mr Universe, además de campeonatos mundiales de fitness de la World Fitness Federation.

Mitchell compitió por varios títulos, entre ellos el del hombre más fuerte de Gran Bretaña y ganó 5 títulos de Masters Mr. World. En 2010, además, lo reconocieron con el premio Living Legend de la WWF.

Mike Mitchell se detuvo un poco del fisicoculturismo luego de sufrir un serio ataque cardíaco en el 2006.

De acuerdo con TMZ, Mitchell vivía en un barco en Turquía con su esposa.

También te puede interesar: