Michelle Salas, hija de Luis Miguel, ha deslumbrado en la alfombra roja del Festival de Cannes en Francia. La socialité fue invitada a desfilar por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes y lo hizo de manera estupenda. La joven de 32 años lució un hermoso vestido blanco con mucha elegancia y estilo.

La mexicana fue una de las invitadas al estreno de la película “Tout S’est Bien Passé” (Todo Pasó Bien), en el que desfilaron otras famosas como Diane Kruger y Candice Swanepoel.

El evento de cine, realizado en la Riviera Francesa en Francia, ha recuperado el glamour perdido el año anterior debido a la pandemia de coronavirus.

Michelle no podía ocultar su emoción por lo que publicó en sus historias de Instagram un vistazo a su preparación a tan importante evento.

«Llegó la hora de la verdad. Les tengo que contar por qué estoy en Cannes. No están entendiendo lo emocionada, lo nerviosa y lo que, no me lo puedo creer. La razón es porque, esta tarde voy a estar de la mano de Pronovias, marca con la que he trabajado desde el 2016, básicamente representándolos en la alfombra roja de hoy. No sé qué decir… Estoy muy emocionada. Es mi primera vez en el festival y no podría estar más contenta«, confesó en sus historias de Instagram.