La selección olímpica de México se enfrentará a Sudáfrica en la búsqueda de su boleto a Cuartos de Final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cuando parecía que México pasaría tranquilamente a la siguiente fase luego de la goleada 4-1 a Francia, los japoneses le dieron un golpe de realidad en el último encuentro, que pudo haber terminado con un amplio marcador a favor de los nipones.

Los aztecas fueron superados por la gran dinámica y rapidez que mostró el equipo de Japón, que es uno de los favoritos para colgarse una medalla gracias a una joven generación de futbolistas que ya cuentan con experiencia en importantes clubes de Europa.

Ahora, el cuadro azteca se juega la clasificación ante Sudáfrica, equipo que ha perdido sus dos anteriores compromisos y está eliminado del torneo. Para clasificar, México necesita empatar o ganar y esperar a que los japoneses derroten o empaten con los franceses. El Tri calificaría por diferencia de goles en la tabla.

México vs Sudáfrica: Horario, cuándo y dónde ver el partido de Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en Estados Unidos

¿Cuándo es el juego? Miércoles 28 de julio de 2021

¿A qué hora es el partido? 7:30 a.m. ET, 4:30 a.m. PT

¿Dónde es el enfrentamiento? Estadio Sapporo, Japón

¿Dónde ver el juego en vivo? NBC, NBC Sports, NBC Olympics, Peacock (streaming)