Por primera vez en más de un mes, hay más de 1,000 nuevos casos de COVID-19 en Carolina del Norte.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informó 1,023 nuevos casos de COVID-19 el viernes, un poco más que los 1,020 del jueves.

Más de 1,000 nuevos casos de COVID-19

Antes del jueves, el recuento diario de casos no había superado los 1,000 desde principios de mayo. Los funcionarios de salud dijeron que el aumento se debe principalmente a la propagación de la variante delta entre las personas que no han sido vacunadas contra el COVID-19, informó The News & Observer.

El viernes se informaron cuatro muertes adicionales relacionadas con el coronavirus. Las muertes no ocurren necesariamente el día en que el estado las informa. El departamento de salud del estado revisa sus cifras diarias a medida que se dispone de más información.

Al menos 536 personas fueron hospitalizadas con COVID-19 hasta el viernes, frente a las 494 del día anterior.

Hasta el miércoles, la fecha más reciente disponible, el 4.2 % de las pruebas de coronavirus fueron positivas. Los funcionarios de salud dicen que el 5 % o menos es la tasa objetivo para frenar la propagación del virus.

Al menos 1,022,876 personas en Carolina del Norte han dado positivo por el coronavirus, y al menos 13,523 han muerto desde marzo de 2020, según funcionarios estatales de salud.

¿Cuántos adultos en Carolina del Norte están vacunados?

Aproximadamente el 59 % de los adultos en Carolina del Norte han recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus y alrededor del 56% han sido completamente vacunados. Los funcionarios de salud estatales redondean los números de vacunación al número entero más cercano.

