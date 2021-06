Una mujer originaria de Charlotte, Carolina del Norte, fue víctima de un error por parte de la policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) que le dejó una experiencia traumática.

Los oficiales se confundieron y arrestaron a J. Horne, en un caso de identidad equivocada donde la víctima exige justicia.

El incidente se suscitó el pasado 14 de junio, cuando Horne regresaba a su casa en el oeste de Charlotte.

Al llegar al domicilio y salía de su vehículo, fue encañonada y detenida por un grupo de al menos 10 policías que le dejaron un daño irreparable desde lo psicológico.

“Saltaron de su alto y me apuntaron con el arma, me pidieron que salga del auto”, narró la víctima.

“El oficial nunca me pidió mi licencia de conducir o mi registro hasta que me esposó y me puso en la parte trasera del auto”, dijo Horne.

“Estoy confundida de lo que está pasando. Tengo un historial limpio. Soy maestra de una escuela”, añadió.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg reconoció que se habían equivocado y la dejaron en libertad con un “lo siento”.

“Pensé que iba a morir o que iban a poner algo en mi auto que no estaba allí. En ese momento, el daño estaba hecho y ya estaba traumatizada”, explicó Horne.

La maestra de una escuela en Charlotte presentó una queja a la oficina de asuntos internos de la policía.

Además, solicitó el apoyo del alcalde de la ciudad (Vi Lyles) y a los miembros del consejo con la esperanza de que su historia no se repita.

También se pronunció el Jefe del Departamento de la Policía de Charlotte, Johnny Jennings.

“Los oficiales están dando ese paso adicional para que ella se sienta mejor tanto como podamos acerca de ese encuentro tan traumático como fue”, dijo.

Horne tiene claro que buscará una respuesta legal ante la situación.

