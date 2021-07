Llevar la vacuna COVID-19 a donde están los latinos podría subir número de vacunados en Carolina del Norte, según activistas

Después de meses de querer recibir la vacuna contra el COVID-19 y no poder hacerlo, Pedro Gutiérrez recibió una llamada de su esposa Ana, el sábado 3 de julio; para informarle que el Departamento de Salud del Condado de Forsyth estaba administrando la vacuna en el mercado de pulgas Cooks en Winston-Salem.

Ya que su apretado horario laboral en el sector de la construcción no le permitía ir a vacunarse, Gutiérrez tomó un día libre el mes pasado. Cuando fue a Walgreens, le pidieron una identificación pero en ese momento no la tenía consigo.

“Mi esposa me dijo que estaban poniendo la vacuna (en el mercado de pulgas), y yo me decidí a venir para acá, y lo que me gustó es que no piden documentos, porque yo una vez hice una cita y cuando llegué me pidieron identificación. Aquí no me piden ningún documento mas que mi nombre, mi fecha de nacimiento, y ya”; menciona Pedro.