Logan Williams actor canadiense estrella de The Flash quien murió en abril del año pasado, habría fallecido por una sobredosis de fentanilo, de acuerdo con un forense.

Así lo confirmó el Servicio Forense de Columbia Británica, quien dijo que el joven de 16 años murió de "toxicidad no intencional por drogas ilícitas", el 2 de abril del 2020.

Logan Williams trabajó en producciones como El color de la Lluvia, When Calls the Heart y Voces Ocultas, sin embargo, su fama se acrecentó con The Flash, donde participó desde el 2014 dando vida a Barry Allen.

New York Post tuvo una entrevista con Marlyse Williams, la madre de Logan, quien aseguró que su hijo había luchando contra la adicción por más de 3 años.

Marlyse aseguró que descubrió que su hijo comenzó fumando marihuana a los 13 años y que poco a poco fue escalando a drogas más duras.

De acuerdo con los CDC, el fentanilo es una farcaéutico opioide sintético aprobado para el tratamiento del dolor intenso, generalmente producido por el cáncer avanzado.

"Su potencia es entre 50 y 100 veces superior a la morfina. Se receta en forma de parches transdérmicos o pastillas y se puede desviar para el consumo indebido y excesivo en los Estados Unidos", aseguran los CDC.

De acuerdo con los CDC, los casos de sobredosis y muerte son provocados por fentanilo fabricado en forma ilegal, teniendo un efecto similar al de la heroína.

Fox News reportó que Logan Williams, la estrella de The Flash que habría muerto por sobredosis de fentanilo, se habría escapado de una residencia donde era vigilado y volvió "agitado y bajo la influencia de una sustancia", cuando el personal trató de despertarlo, pero "no respondía y no respiraba".

