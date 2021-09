La supermodelo Linda Evangelista reveló la razón por la que no ha trabajado, mientras las carreras de sus pares han ido en ascenso y es que, de acuerdo con la estrella canadiense de 56 años, fue brutalmente desfigurada tras someterse a un procedimiento estético.

Evangelista, quien además ha salido en numeros proyectos como películas, reveló que desde hace 5 años ha estado luchando por un procedimiento que salió mal y la dejó "irreconocible".

"Hoy he dado un gran paso para corregir un mal que he sufrido y que me he guardado durante más de cinco años. A mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeras han seguido prosperando, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo contrario de lo que prometía", dijo.

Linda Evangelista lanzó un comunicado en el que dijo que sus células grasas han aumentado, en vez de disminuir (algo que le prometieron con el procedimiento) y que el daño es permanente, a pesar de haberse sometido a dos dolorosas y no exitosas cirugías correctivas.

"Me dejaron, como muchos medios han descrito, 'irreconocible'", aceptó Evangelista.

La supermodelo dijo que ha desarrollado hiperplasia adiposa paradójica (HAP), lo que dijo destruyó su estilo de vida, la ha llevado a una depresión profunda y a sus peores momentos.

"Estoy avanzando para deshacerse de mi pena y ser abierta con mis historia. Estoy muy cansada de vivir de esta manera. Me gustaría salir de mi habitación con la cabeza en alto, a pesar de ya no parecerme en nada a mí misma", dijo Linda en su publicación.

Aquí te dejamos la publicación hecha por Linda Evangelista, en la que dijo que fue brutalmente desfigurada tras someterse a un procedimiento estético.

¿Quién es Linda Evangelista, la supermodelo que dijo haber sido brutalmente desfigurada?

Evangelista es reconocida como una de las modelos que cambiaron el rostro de la moda, junto a otras supermodelos como Cindy Crawford y Naomi Campbell.

En los 90, Evangelsita fue una de las máximas exponentes del concepto Top Model, desfilando para las más grandes marcas y posando para diversas portadas de las mejores revistas de moda.

Su fama la llevó incluso a la pantalla chica y grande, con proyectos como Sex and the City, The Loss of Sexual Innocence y Pret-a-porter, entre otros.