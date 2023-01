En las distintas ciudades de Carolina del Norte hay personas que trabajan duro para apoyar a la comunidad latina, laborando desde dentro, como fuera de instituciones gubernamentales. Tal es el caso de Reina Rodríguez, quien ha enfocado sus esfuerzos en apoyar miles de personas en Winston-Salem.

Originaria de El Salvador, Reina llegó a Estados Unidos en el año 2000. Pese a tener una licenciatura como médico cirujano, no pudo ejercerla, por lo que tuvo que hacer diferentes trabajos, como en fábricas y limpiando casas, posteriormente consiguió trabajar en el Departamento de Salud, aunque por la experiencia en otras áreas se dio cuenta de la carencia de los latinos tienen y comenzó a ayudar a la gente.

El objetivo siempre fue acercar a la comunidad los programas y beneficios que hay disponibles, pues en muchas ocasiones la gente realmente no sabe a lo que puede acceder, ella misma tuvo que buscarlos en un principio y esto le hizo darse cuenta de que muchas otras personas también los desconocían.

“Tuve que criar a mis dos hijos yo sola, la mayor parte del tiempo, con necesidades y con muchas limitaciones. Me di cuenta de que muchas de estas personas que trabajan en las fábricas no tienen la información para poder sobrevivir dignamente en el país. Me motivo que mi familia y mis amigos no tenían información y no tenían cómo seguir adelante, entonces todo eso me llegó al corazón”.

Comentó Reina.