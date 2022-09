El mundo de los cómics en Latinoamérica es un mercado muy complicado, pues aunque hay talento, no hay muchos artistas que puedan dedicarse a eso; sin embargo, Raúl Valdés antepuso todo por un sueño y llegó a dibujar a Spider-Man y una historia completa de Batman.

Raúl tuvo que abandonar su casa a la corta edad de 14 años y con el tiempo empezó a explotar y mejorar su talento, pues como todo, tuvo que irlo afinando. Comenzando desde abajo como muchos, pero con mucho cariño a la industria.

"Había una tienda de cómics llamada 'Fantástico' aquí en México, donde se reunían los dibujantes (de cómic mexicano), entonces alguna vez me tocó en que uno de ellos necesitaba ayuda haciendo Story Boards, entonces así fue como me metí a dibujar. Te estoy hablando que tenía 17 años, ni siquiera consideraba que dibujara bien". Comentó Raúl Valdés en entrevista con La Noticia.

Aunque sus dibujos eran sencillos, el ingresar en el mundo de las historietas mexicanas, lo motivo a enfocarse en este trabajo y su estilo.

"Llegó un punto en que fueron como tantas mis ganas de hacer comic, que empecé a meterme ya en el medio mexicano. Lo que fue para mí una revelación, fue leer un cómic de unos chicos de Monterrey que se llama Ultra Pato. Ver que un cómic mexicano se hacía con una calidad de un cómic americano, me rompió la cabeza, fue como darme cuenta de que existían posibilidades bien grandes".

Raúl Valdés comenzó en el mundo del Cómic

Su primer proyecto exitoso pronto llegó, se trataba de un webcómic llamado Living With Shine, el cual le empezó a abrir las puertas.

“Ya había trabajado en un proyecto donde le había echado todas las ganas del mundo, al final el proyecto fue un fracaso en todos los sentidos, yo pensaba ‘ya no me voy a dedicar a esto’. Fue cuando vino mi primera participación importante, que fue junto con Óscar Amador, que es un gran escritor. Empezamos a platicar y renació mi amor por el cómic y entonces arrancamos con el webcómic Living with Shine. "Fue el primer hit que nos tocó porque el site "Newsarama", que es un de los más relevantes medios de cómic; nos hizo una reseña siendo el primer web comic mexicano. Al final terminó siendo algo valioso".

Pese a que amaba lo que hacía, tenía que seguir en su trabajo en publicidad, pues el cómic no conseguía pagar las cuentas, pero poco a poco el trabajo mexicano empezó a ser más apreciado y conocido.

"Justo cuándo estamos empezando a abrir esa brecha, es que sucede a mi primera oportunidad de trabajar en Marvel, entró a trabajar en X-Treme X-Men, es ahí cuando ya me empieza a cambiar totalmente el escenario y pues decido dar el brinco y renunciar a publicidad y dedicarme de lleno a hacer cómics".

Aunque la colaboración con Marvel terminó después de algún tiempo, Raúl siguió trabajando, consiguió becas y realizó trabajos importantes.

"Salió la beca de jóvenes creadores (un estímulo del gobierno mexicano). Hice el diseño de las entradas para el Knotfest (un festival de metal en México) empezaron a salir otros proyectos con otras editoriales. Es cuando ya me empiezo a dar cuenta que realmente quiero ser dibujante de cómics, no importa que no esté en una gran editorial".

Y el proyecto personal llegó en el momento justo, un cómic de luchadores llamado Canek Jr., enfocado precisamente en un luchador con ese personaje.

"Justo cuando hago las paces con esta parte, me vuelven a llamar de Marvel, empiezan a salir otros proyectos; ya se empieza a equilibrar la balanza; es cuando decido hacer mi proyecto propio, que es Canek Jr., entonces, ya tengo una idea de cómo quiero que sea una historia de luchadores tengo más este concepto 'de quiero hacer cómics autorales aquí en México, quiero hacer algo que nos represente bien'".

Canek Jr. es el proyecto realizado por Raúl Valdés. (Foto: Raúl Valdés)

Dibujando a "Batman: The World" y Spider-Man

Haciendo el cómic del luchador mexicano es cuando llega una enorme oportunidad, en 2021, dibujar a uno de los personajes más emblemáticos de los cómics en una historia completa: Batman. Pero además realizó una portada especial del 60 Aniversario de Spider-Man, donde aparece en la Ciudad de México.

"Con este proyecto (Canek Jr.), es que DC voltea a ver mi carpeta y es cuando me escogen para hacer esta representación de "Batman The World", que es también Batman, pero en México. Entonces es muy chistoso, pues, mis dos trabajos representativos, siendo el otro con el Hombre Araña, fue traerlos a México".

Batman The World fue un trabajo que unió a varios artistas y escritores de todo el mundo presentando diferentes versiones del caballero de la noche, así como varias historias ambientadas lejos de Gotham.

"Te escogen como mexicano para representar un proyecto, que además, nunca se había hecho algo igual en la historia de los cómics. Fue un proyecto que se sacó en 14 naciones al mismo tiempo y cada nación representada por un equipo creativo que representaba toda su idiosincrasia... Entonces era una cosa impresionante, era un proyecto muy grande y por lo mismo también era muy abrumador, porque además tú eres la selección mexicana y la selección mexicana siempre es algo difícil".

Además de esta gran aventura, Raúl también siguió trabajando con Marvel y fue cuando dibujó a Spider-Man en México.

"El primer panel que me toca dibujar para Marvel en un cómic es Wolverine y Nightcrawler brincando a una isla de dinosaurios, yo pensé que no iba a dibujar nada más cool en mi vida, pensé que de verdad eso era lo más chido que iba a dibujar en el universo. Aparte, en ese número me toca rediseñar a dos personajes del universo de Marvel, Sage's y Danger, te rompe la cabeza poder formar parte de eso, y de repente, estás dibujando al Hombre Araña aquí en México, con el Ángel de la independencia detrás, no te puedo explicar con palabras la fuerza que eso conlleva".

El proyecto de "Batman: The World"

Aunque ya había participado en varios proyectos, especialmente en Marvel, sin duda fue un trabajo muy especial poder participar en el proyecto de Batman, pues fue quien ilustró al Caballero de la Noche en México, representando al país.

"El proceso de trabajo fue muy bueno, porque tuvimos a Giovanni Arévalo, que es el editor de Marvel y DC en México. Trabajar con Alberto Chimal también fue un sueño hecho realidad, porque era muy fan de su trabajo como escritor. "Fue complicado ver en qué parte de México íbamos a hacer la historia, de qué iba a tratarse; además, Brasil y México fuimos los únicos países que tratamos temas sociales, porque no contamos la historia del Batman mexicano, contamos la historia de Batman, el personaje, aquí en México, entonces teníamos que contar una historia también donde pudiera resolver un problema, pero que tampoco fuera el salvador.



"DC nos soltó un proyecto autoral, no había límites, no había reglas más allá de las obvias, entonces era una responsabilidad muy grande, pero también una oportunidad muy buena de hablar de lo que quisiéramos.

Esa libertad los hizo tener la oportunidad de presentar un nuevo personaje inspirado en la leyenda de La Llorona llamada la Atormentada.

Por otro lado, su trabajo fue muy bien recibido por la comunidad latina, quienes le mostraron su apoyo.

"No solamente hemos tenido la suerte de que los mexicanos se sientan identificados, sino que hemos tenido amigos de Argentina, de Honduras, que nos han platicado, que también ellos sienten mucha representatividad en lo que dibujamos, entonces es muy bonito porque si se vuelve mucho este espíritu latino llevado a estos medios pop".

Podría interesarte:

La fuerza de ser latino lo llevó a trabajar en cómics con DC y Marvel

Es conocido que muchos latinos buscan la forma de salir adelante cómo sea posible, por lo cual trabajan muy duro y Raúl está de acuerdo con ello. Pues durante mucho tiempo tuvo que dibujar y de ilustrar muchas cosas para mantener su sueño vivo, aunque sus trabajos no tuvieran que ver con cómics.

"Creo que sin ser latino jamás se me hubiera ocurrido (las formas en las que siguió trabajando). ¿Sabes? O sea, siento que ese tipo de cosas que desafortunadamente, por las condiciones en las que vivimos, en las que crecemos y todo, nos hacen que tengamos que estar todo el tiempo improvisando en ese sentido. "Yo siempre he sido una persona que buscaba sus oportunidades, nunca me he quedado quieto, siempre voy buscando el cómo lograrlo, como diría el Chicharito, 'él no ya lo tengo asegurado', o sea todavía no conozco a Scarlett Johansson, entonces ¿qué voy a hacer para poder lograrlo y cumplir ese sueño?, ese es el punto, qué hago para lograrlo y aquí ya tenía la posibilidad, ya tenía la pelota en las manos, pues ya tenía que aventarla".

Actualmente, Raúl Valdés tiene varios proyectos, entre ellos el del Cómic de Canek Jr., pero también seguirá trabajando con las dos empresas más importantes del Cómic de todo el mundo.

"Sé que suena como muy tonto de repente, como algo que todo el mundo ha pensado, pero sí me gustaría que los chavitos aquí en México se dieran cuenta de que sí pueden hacer cosas y que no está tan lejos, que si alguien como yo pudo lograrlo, ellos también pueden, creo que es lo que más me importa y si logró la mitad de eso, creo que ya hice algo chido en la vida".

Podría interesarte: