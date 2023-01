Para Jocelyn Marisol Pineda, diseñar y crear una panadería gourmet para perros fue su manera de hacer dos de sus sueños realidad: el tener su propio negocio y continuar con su pasión de cocinar, pese a que el camino no fue nada fácil, así lo relata a La Noticia. Hoy cuenta con su emprendimiento “Treats by Marisol”.

Jocelyn se mudó a Charlotte en el 2020. Antes de esto vivía en Chicago con sus padres, quienes son originarios de Guatemala. La joven relata que siempre amó a los animales, la cocina y la idea de tener su propio negocio. Sin embargo, su familia no compartía sus mismos gustos.

Tomó más de 20 años cumplir el sueño de su infancia

“Siempre me han gustado los animalitos, pero en mi familia nunca pudimos tener un perro porque a mi papá no le gustaban los perros”, comentó Jocelyn. En el 2020, la joven pudo cumplir este sueño que tuvo en la infancia y dio un depósito para tener a su primera mascota: un goldendoodle a quien llamó Rocky, también adoptó a dos gatos.

Treats by Marisol ofrece productos diseñados a los gustos de los clientes o según cada temporada (Foto: Treats by Marisol).

Jamás pensó que tener mascotas sería su limitación e inspiración para cumplir sus otras pasiones: cocinar y crear un negocio. Cuando se mudó a Charlotte quiso comenzar a vender postres, pero para hacerlo tenía que tener un espacio en el que no hubiera animales. Con un perro y dos gatos esto no le resultó fácil. Sin embargo, se negó a rendirse.

“De pequeña yo siempre había querido tener mi negocio. Recuerdo que jugaba a ser dueña de una tienda y le vendía dulces a mi familia, pero no sabía aún sobre qué tipo de negocio iba a tener. Un día estuve conversando con mi novio y le comenté sobre la idea de vender pasteles en Charlotte. Esto fue en febrero del 2021, pero para esto requería una cocina en la que no haya animales y esto se complicó porque tengo a mis mascotas. Yo me enojé y me rehusé a no cumplir mi sueño y mi novio me dio esta idea: haz recetas para perros”, recordó.

En mayo de ese mismo año la joven comenzó a preparar sus recetas y llevarlas a los mercados populares de Charlotte, con el paso del tiempo fue perfeccionando en sus recetas y mejoró sus redes sociales para utilizarlas como un canal para atraer más clientes. Actualmente, vende sus productos en https://www.treatsbymarisol.com/ y en sus redes sociales, donde puede conseguirse como Treats By Marisol.

El poder de la determinación: emprendió un negocio sin experiencia

En su adolescencia Jocelyn tenía la ilusión de convertirse en chef, pero su familia le decía que económicamente no era una buena opción.

“Ya tenía la experiencia de preparar postres. Cocinaba para mi familia y para mis amigos. Yo estaba fascinada con la idea de ser chef de joven, pero creciendo mi mamá me puso la idea en la cabeza de que con eso no iba a poder hacer dinero y que necesitaba tener una carrera. Entonces yo me despedí de esa idea de ser chef, a pesar de que tuve clases culinarias cuando estaba en la secundaria y era mi pasión”, recuerda Jocelyn.

La emprendedora asegura que al principio tenía miedo por no saber qué tipo de alimentos podrían ser saludables para los perros. Se dedicó a estudiar los ingredientes para preparar golosinas naturales, orgánicas y de grado humano. Esto quiere decir, que una persona también podría consumirlas.

Treats By Marisol creció sin el apoyo de otros vendedores

Luego de adquirir los conocimientos, diseñar los paquetes y mejorar con las redes sociales, la joven se enfrentó con otro desafío: no fue bien recibida por los vendedores de accesorios de mascotas.

“Cuando comencé no sentí el apoyo de la comunidad de vendedores de cosas de perros, esto fue difícil y al principio me hizo sentir mal y pensé que tal vez no debería estar en eso, pero decidí seguir y no prestarle atención a lo que otras personas decían y seguí haciendo lo mío, lo diseñé como si fuera para mí, pensando en que iba a ofrecer algo distinto, pero con mi estilo”, comentó.

La emprendedora asegura que Treats By Marisol aumentó sus ventas y su lista de clientes gracias a la originalidad de sus productos. “La gente me empezó a ver porque era algo que no se había visto en Charlotte, entonces así fue como empezó a crecer mi negocio”, dijo.

Actualmente, Treats By Marisol ofrece golosinas como croquetas, cupcakes, pasteles, ropa para mascotas, entre otros postres personalizados para cada celebración al año o según los gustos de cada cliente. Todos son diseñados para los gustos de las personas, pero preparados según lo que es más saludable para los perros.

Su producto más popular son todas las golosinas que incluyen mantequilla de maní. Dice que este es el favorito de los perros. “Es el que se utiliza en la mayoría de los dulces. No utilizo azúcar, ni nada de esto para los sabores, sino que los combinó con otros sabores de otras frutas que los animalitos si puedan comer y se han convertido en los favoritos”, comentó.